تدشين منطقة لوجستية فِيْ “اقتصادية قناة السويس” لصالح “موانئ دبي”

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مشروع إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لـ “موانئ دبي العالمية” على مساحة 300 ألف متر مربع.

وبحسب بيان مشترك فقد تم توقيع عقد المشروع بين شركة التنمية الرئيسية احدى شركات المنطقة الاقتصادية وشركة موانئ دبي العالمية – السخنة.

تم توقيع العقد من قبل المهندس. عبد الناصر الرفاعي رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأورس مول الرئيس التنفِيْذي لشركة موانئ دبي العالمية – السخنة.

يأتي التوقيع بهدف إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لموانئ دبي العالمية على مساحة 300 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار.

تُستخدم المنطقة اللوجستية فِيْ الأنشطة اللوجستية والتجارية والتوزيعية لخدمة مستثمري المنطقة الاقتصادية، وتهدف إلَّى توفِيْر حوالي 600 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عَنّْ فرص عمل غير مباشرة.

وسيبدأ تنفِيْذ المشروع فِيْ الأشهر المقبلة، وستبدأ عمليات المرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2023 باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار لهذه المرحلة.

وبهذا العقد، تهدف موانئ دبي العالمية إلَّى تطوير وتطوير مشروع منطقة لوجستية يتم من خلالها توفِيْر الخدمات اللوجستية والتجارية والتوزيع والأنشطة الصناعية الخفِيْفة ذات القيمة المضافة. تتعاون موانئ دبي مع إحدى الشركات العالمية فِيْ جنوب إفريقيا العاملة فِيْ مجال الخدمات اللوجستية، والتي وقعت معها موانئ دبي عقدًا. لتقديم خدمات متميزة فِيْ مجال الخدمات اللوجستية داخل السوق المصري.

تم التوقيع على الاتفاقية عقب اجتماع بين وليد جمال الدين رئيس الهِيْئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، وأورس مول الرئيس التنفِيْذي لشركة موانئ دبي العالمية – السخنة.

وناقش الجانبان ملفات العمل المشترك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية فِيْ ميناء السخنة، لمواكبة العمل بما يواكب المتغيرات العالمية.

وتطرق الاجتماع إلَّى مناقشة الإجراءات الجمركية التي تتم، وحركة التجارة والملاحة على الأرصفة، إلَّى جانب مناقشة سبل جذب عدد أكبر من الخطوط الملاحية إلَّى الميناء.

فِيْ هذا السياق؛ قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية، فِيْ إطار إستراتيجية الهِيْئة لدعم شركاء النجاح من المستثمرين والمطورين الصناعيين لتقديم خدمات متكاملة تتماشى مع رؤية الهِيْئة وضمنها. رؤية الدولة المصرية 2030.