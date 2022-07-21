تدعيم الدفاع.. أزمة دياز فِيْ الهلال قبل الموسم الجديد

على الرغم من تأكيدات الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، بأن الفريق لديه تشكيلة رائعة من اللاعبين فِيْ جميع المناصب، إلا أنه يأمل فِيْ نفس الوقت فِيْ الخروج من أزمة التسجيل حتى يتمكن المدير من ضم مدافع أجنبي الفريق قبل النهائي. بداية الموسم المقبل.

الهلال يسابق الزمن لتصفِيْة ملف الرقم القياسي ومن ثم تحقيق رغبة دياز فِيْ دعم دفاع الفريق، خاصة وأن الموسم الماضي كشف عَنّْ حاجة الفريق لضم مدافع أجنبي.

ويواجه الهلال عقوبة منعه من التسجيل لفترتين إثر قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد أن ثبت أن القائد ومحمد كنو لاعب الفريق خالفوا القواعد واللوائح بالتوقيع. آخر عقدين مع النصر والهلال.

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وشهدت المرحلة الأخيرة اتصالات بين الهلال والمدرب الأرجنتيني لحسم ملف الدفاع، وهُو من أهم ما يشغله الجهاز الفني بسبب المشاركات المتعددة للفريق خلال الموسم المقبل، والمنافسة فِيْ مختلف المحليات. والمسابقات الاسيوية مما يضع ضغوطا كبيرة على المدافع الدولي علي البلاحي.

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بالإضافة إلَّى إصابة متعب المفرج بالرباط الصليبي وحاجته لفترة طويلة قبل العودة للمشاركة فِيْ المباريات مما يمثل خسارة للفريق فِيْ هذا المركز المهم فِيْ الفريق.

ومن المقرر أن يبدأ الهلال معسكره فِيْ الهُواء الطلق فِيْ مدينة برمنغهام البريطانية يوم 28 يوليو الجاري، على أن تسبقه فحوصات طبية للاعبين، قبل مغادرته إلَّى المعسكر الخارجي.