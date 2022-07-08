تدني الرؤية على 3 مناطق حتى الصباح

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن تعرض منطقة الباحة للرياح النشطة وانخفاض الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتضررة من الإنذار هي الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن.

الرياح في الفناء

كما تأثرت الهجرة والمخوة وغامد الزنج وقلوة بمستويات الرؤية الأفقية المنخفضة، في حين ستستمر حالة الإنذار من الرياح الشديدة حتى الساعة 11 مساءً يوم الجمعة.

ضعف الرؤية الأفقية بمنطقة عسير

وحذر المركز من تعرض منطقة عسير للرياح النشطة والغيوم العاصفة، وانخفاض الرؤية الأفقية، ويتأثر الإنذار المذكور بـ بيشة والثالوث والطريب.

وتستمر حالة التأهب حتى الساعة الواحدة صباحًا غدًا السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك.

زخات رعدية فوق جيزان

وتستمر حالة النشاط مع هبوب الرياح والعواصف الرعدية في منطقة جازان مصحوبة بزيادة الأمواج وانخفاض الرؤية الأفقية.

التنبيه المذكور يتأثر بكل من الدرب، بيش، جيزان، فرسان.

ستبقى حالة التأهب حتى الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة.

درجات الحرارة في الأماكن المقدسة

و قبل؛ أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة للعواصف الرعدية والأمطار ونشاط الرياح السطحية، مما يؤثر على الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتضررة من التنبيهات سالفة الذكر هي السيل الكبير، والطائف، والعشيرة، والقيا، وستبقى حالة التأهب حتى الساعة التاسعة مساء الجمعة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في إنفوجرافيك صادر عنه، أن درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 44 درجة مئوية، بينما الدنيا 30 درجة، وفي منى أقصى درجة حرارة 43 درجة، والصغرى 31 درجة.

درجة الحرارة العظمى في عرفات 44 درجة والصغرى 30 درجة ومزدلفة 44 درجة والصغرى 30 درجة.