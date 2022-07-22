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تدني الرؤية في 3 مناطق حتى الساعات الأولى من الصباح

كتب newsaفي آخر تحديث

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن ضعف الرؤية في منطقة نجران، المتضررة من نشاط الغبار والرياح في المنطقة. وأوضح أن المدن المتضررة من الإنذار هي بدر الجنوب، وثر، وحبونة، ونجران، ويدمة.

ستبقى حالة التأهب حتى الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة.

ضعف الرؤية في 3 مناطق حتى الساعات الأولى من الصباح - El Ciudadano

كما تأثرت الخرخير والخباش وشرورة. تؤثر الرياح والعواصف الرعدية النشطة على الرؤية الأفقية.

ستبقى حالة التأهب حتى الواحدة صباحًا من صباح يوم السبت.

ضعف الرؤية في 3 مناطق حتى الساعات الأولى من الصباح - El Ciudadano

رياح نشطة فوق مكة المكرمة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر في وقت سابق إنذارا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة للرياح النشطة والأتربة المتصاعدة مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة الخرمة، والموية، والتربة، والراني.

ستبقى حالة التنبيه حتى 900 مساءً هذا الجمعة.

ضعف الرؤية في 3 مناطق حتى الساعات الأولى من الصباح - El Ciudadano

الغبار في الرياض

وتنشط الرياح والغبار أيضًا في منطقة الرياض حتى الساعة 9 مساءً يوم الجمعة.

وتتأثر بالظواهر السابقة الدودامي والقويعية وعفيف.

ضعف الرؤية في 3 مناطق حتى الساعات الأولى من الصباح - El Ciudadano

ضعف الرؤية في المدينة المنورة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس اليوم في منطقة المدينة المنورة بإذن الله، والتي تضمنت رياحًا نشطة وعواصف رعدية، من آثارها نشاط الرياح السطحية وانخفاض مدى الرؤية في محافظات المنطقة. مهد ووادي الفرا.

وأشار المركز إلى أن القضية تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الثامنة مساءا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة تشمل آثارها انخفاضًا في مدى الرؤية في محافظة ينبع ووسط الريس، مشيرًا إلى أن الوضع يبدأ في الساعة 9 صباحًا ويستمر حتى الساعة 7 صباحًا ليلاً.