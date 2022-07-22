تدني الرؤية في 3 مناطق حتى الساعات الأولى من الصباح

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن ضعف الرؤية في منطقة نجران، المتضررة من نشاط الغبار والرياح في المنطقة. وأوضح أن المدن المتضررة من الإنذار هي بدر الجنوب، وثر، وحبونة، ونجران، ويدمة.

ستبقى حالة التأهب حتى الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة.

كما تأثرت الخرخير والخباش وشرورة. تؤثر الرياح والعواصف الرعدية النشطة على الرؤية الأفقية.

ستبقى حالة التأهب حتى الواحدة صباحًا من صباح يوم السبت.

رياح نشطة فوق مكة المكرمة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر في وقت سابق إنذارا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة للرياح النشطة والأتربة المتصاعدة مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة الخرمة، والموية، والتربة، والراني.

ستبقى حالة التنبيه حتى 900 مساءً هذا الجمعة.

الغبار في الرياض

وتنشط الرياح والغبار أيضًا في منطقة الرياض حتى الساعة 9 مساءً يوم الجمعة.

وتتأثر بالظواهر السابقة الدودامي والقويعية وعفيف.

ضعف الرؤية في المدينة المنورة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس اليوم في منطقة المدينة المنورة بإذن الله، والتي تضمنت رياحًا نشطة وعواصف رعدية، من آثارها نشاط الرياح السطحية وانخفاض مدى الرؤية في محافظات المنطقة. مهد ووادي الفرا.

وأشار المركز إلى أن القضية تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الثامنة مساءا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة تشمل آثارها انخفاضًا في مدى الرؤية في محافظة ينبع ووسط الريس، مشيرًا إلى أن الوضع يبدأ في الساعة 9 صباحًا ويستمر حتى الساعة 7 صباحًا ليلاً.