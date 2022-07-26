تدني الرؤية في 3 مناطق حتى الساعات الأولى من الصباح

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تنبيهاً بشأن تعرض بعض مناطق المملكة للتقلبات المناخية حتى الفجر.

وأشار إلى أن منطقة نجران تعرضت للغبار المتصاعد والعواصف الرعدية والرياح السطحية. هذا يؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتضررة من الإنذار هي الخرخير، وبدر الجنوب، والثر، وحبونة، وخبش، وشرورة، ونجران، ويدمة.

ستبقى حالة التأهب حتى منتصف ليل الثلاثاء.

ضعف الرؤية في منطقة عسير

كما حذر المركز من تعرض منطقة عسير للرياح القوية والعواصف الرعدية. هذا يؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

تتأثر مدينة بيشة بالظواهر المذكورة أعلاه، والتي يستمر فيها التأهب حتى منتصف ليل الثلاثاء.

الرياح والعواصف فوق الرياض

في نفس السياق ؛ وحذر المركز من تعرض منطقة الرياض للرياح النشطة والعواصف الرعدية، ونشاط الرياح مما يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر الظواهر المذكورة أعلاه بالمدن التالية الأفلاج، والحارق، والخرج، والدلم، والرين، والسيليل، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، وضرما، ووادي. الدواسر.

وستبقى حالة التأهب حتى الساعة 1000 مساءً هذا الثلاثاء.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز أصدر تنبيهاً بشأن تعرض منطقة المدينة المنورة للعوالق المتربة، مما يؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتضررة من الإنذار هي الحناكية، والرياس، والعيس، والمدينة المنورة، ومهد، وبدر، ووادي الفارع، وينبع.

ستبقى حالة التأهب حتى الساعة الحادية عشرة مساء الثلاثاء.

العوالق الترابية في مكة

كما حذر المركز من تعرض منطقة مكة المكرمة للعوالق المتربة، مما أدى إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية وتأثر العوالق بما يلي الحمام، العاصمة المقدسة، الكامل، جدة، خليص ورابغ، وحالة التأهب. وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً اليوم الثلاثاء.