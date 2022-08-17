تذاكر النصر الموسمية.. العشاء مع اللاعبين واستضافة الكؤوس بالبيت

كشفت إدارة ملعب “مرسول بارك”، اليوم الأربعاء، عَنّْ تفاصيل باقات تذاكر الموسم لجمهُور النصر، والتي جاءت فِيْ 3 فئات.

أعلن مسئولو استاد “مرسول بارك” عَنّْ 3 باقات تذاكر موسمية لمشجعي النصر وهِيْ “أساسية – مميزة – VIP”.

تسمح تذاكر الموسم لجمهُور النصر بحضور جميع مبارياتهم على أرضهم، وتبدأ أسعارها من 640 ريالًا للموسم بأكَمْله.

وأوضح موقع “سعودي سبورت” الفروق بين باقات التذاكر الموسمية الثلاثة لجمهُور النصر على النحو التالي

تذاكر أساسية

تسمح الباقة الأساسية لمشجعي العالم بحضور جميع المباريات بالإضافة إلَّى 3 مباريات ودية وخصم 5٪ فِيْ متجر النادي وخصم 50٪ للزوجة والأطفال.

سيتلقى المالك أيضًا أخبارًا ذات أولوية من النادي، والدخول فِيْ سحب على سيارة فِيْ كل مباراة طوال الموسم، والقدرة على شراء التذاكر قبل أي شخص آخر.

الممتازة

عَنّْد تحديده، يتلقى حامله جميع مزايا المستوى الأدنى، بالإضافة إلَّى خصم 10٪ فِيْ متجر النادي ومواقف خاصة للسيارات فِيْ الملعب.

كبار الشخصيات

وهِيْ أعلى فئة، وتتيح لصاحبها فرصة الاحتفال بالعشاء السنوي مع اللاعبين والمديرين، والحصول على كؤوس الفريق الأولى فِيْ المنزل.

وتجدر الإشارة إلَّى أن إدارة ملعب مرسول بارك خصصت البوابة رقم 7 بين الساعة 4 و 9 مساءً لتسجيل الوصول لباقات التذاكر الموسمية، والتي ستكون محدودة العدد ولمدة 10 أيام اعتبارًا من يوم الأربعاء.