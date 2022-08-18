تذاكر مباراة الهلال فِيْ كأس سوبر لوسيل.. تعرف على المَوعِد والأسعار

يذكر أن تذاكر مباراة كأس السوبر لوسيل التي ستجمع بين الفريق الفائز بدوري المحترفِيْن السعودي والفريق الفائز بدوري المحترفِيْن المصري ستصدر يوم 9 سبتمبر الشهر المقبل.

وتأكد أن الهلال شارك فِيْ المباراة، كبطل للدوري السعودي، فِيْما لم يحسم اللقب فِيْ مصر القريبة من الزمالك.

أفاد موقع الفِيْفا الرسمي، أن بوابات الملعب ستفتح فِيْ 9 سبتمبر فِيْ تمام الساعة 430 مساءً، وستبدأ المباراة فِيْ الساعة 900 مساءً (بتوقيت الدوحة). خلال كأس لوسيل الممتاز، بعد دخولك الملعب، لن يسمح لك بدخول الملعب مرة أخرى.

سيتمكن المعجبون من شراء التذاكر بدءًا من 19 أغسطس 2022، وسيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد شراء التذاكر لمن يطلبها بعد أن يتمكنوا من الشراء.

أسعار تذاكر كأس سوبر لوسيل

وكانت أسعار التذاكر كالتالي 40 ريالاً، 80 ريالاً، 150 ريالاً، 200 ريال.