تذاكر مهرجان العودة إلى الرياض الأول من نوعه في السعودية،بالحديث عن مهرجان العودة الى الرياض الذي كان من المفترض ان يقوم في هذا العام 2022 في شهر اغسطس الجاري، كان من المقرر ان يكون في المهرجان العديد من العروض العالمية مثل العروض ديزني والعروض المسرحية لمدرسة المشاغبين حيث سوف يعرض هذا العمل المسرحي للمرة الاولى، بالإضافة الى العديد من عروض التعليمية والمسرحية لكافه افراد العائلة كما سيفتتح في مكان المهرجان العديد من المتاجر الى العام الى الرياض.

تذاكر مهرجان العودة إلى الرياض الأول من نوعه في السعودية

لحجر تذاكر مهرجان العودة الى الرياض عليك عزيزي المتابع ان تقوم بدخول الى الموقع العام للهيئة الترفيهية عبر الرابط التالي، ثم يقوم باختيار فعالية مهرجان العودة الى الرياض ثم ستظهر لك نافذه بها تذاكر الشراء ستقوم بالنفر على شراء تذكره ثم تنتقل الى منصة حجز التذاكر عبر صفحة جديدة تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالتذكرة.

موعد مهرجان العودة الى الرياض

ستبدأ فعاليات مهرجان العودة الى الرياض في يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر اغسطس لعام ،2022 وسوف تستمر الفعاليات حتى يوم الاثنين الخامس من شهر سبتمبر للعام 2022، وسوف يكون هناك باب متاح للأفراد خلال الاسبوع الاول من فتح المهرجان للدخول والزيارات من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساءًا.

فعاليات مهرجان العودة الى الرياض

ستقام العديد من الفعاليات في مهرجان العودة الى الرياض ومنها العاب التزني والمسرحيات الترفيهية ومجموعة من العروض المسرحية، وتجارب لغات وفنون ومهن مستقبليه والعديد من المهارات التي سيشارك فيها الاطفال، ومغامرات العلوم والمختبرات.

سعر تذاكر مهرجان العودة الى الرياض

تم تحديد سعر تذكره مهرجان العودة الى الرياض من قبل الهيئة الترفيهية على ان تكون التذكرة للشخص الواحد 20 ريال سعودي وذلك للأشخاص الذين يزيد عمرهم عن خمس سنوات، اما بخصوص الأطفال الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات فسيتم اصطحابهم من قِبل الأهل للمهرجان مجانًا.

تم فتح مهرجان العودة الى الرياض في 23/8/2022م، وصرح العديد من الأشخاص انه في اليوم الأول من المهرجان كان مهرجانًا مثاليًا، وضم الكثير من الفعاليات الجميلة.