تذكرتي تحسم الجدل حول طرح تذاكر جديدة لقمة الكأس

حسم أحمد عبادة مدير إدارة العمليات في تذكرتي الجدل بإطلاق تذاكر جديدة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وأكد عبادة في تصريحات لقناة الزمالك أن تذاكر نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي نفدت في وقت قصير للغاية.

وأوضح “وضعنا 2500 تذكرة لكل فريق في نهائي الكأس، وفي غضون 11 أو 12 دقيقة تم بيعها بالكامل”.

وتابع، “جماهير الزمالك والأهلي بالملايين، وعدد التذاكر قليل مقارنة بعدد المشاهدين”.

وأضاف “النقطة هي أن الشخص الذي حجزه الفريق المنافس لا يمكنه فعل ذلك، لأن المشجع يختار فريقه المفضل منذ بداية الدوري، ولا يمكن لأحد أن يحجز أي ناد آخر غير الفريق الذي يختاره. ولا يجلس في مدرجات الخصم “.

وأشار “تم بيع تذاكر نهائي الكأس، ولن يتم تقديم أي أرقام أخرى، والدعوات والمقصورة خارج نظام التذاكر الخاص بي”.

وتابع، “عدد الحضور 2500 لكل فريق حتى نهاية الموسم، ونريد زيادة عدد المشجعين في الفترة المقبلة”.

وأضاف “جميع البيانات العامة مرتبطة بمعرف FAN، وفي حال تجاوزها شخص ما، ترسل لنا الجهة المسؤولة عن تنظيم الفعالية قائمة بالعقوبات ويتم اتخاذ قرار عقابي بحق المخالفين”.

وقال “لسنا جهة تطبق العقوبة، ولكن المسؤول هو الجهة التي تنظم الحدث”.

وختم “كل الجماهير تلتزم بالتعليمات وتساعد القائمين على الدخول، وهم ملتزمون بالتعليمات، ونحن نشكرهم على ذلك”.