تراجع أسعار العقارات حلم يراود المواطنين للحصول على سكن ملائم

واشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار العقارات في المملكة، والتي تصل إلى أرقام يصفها البعض بأنها فلكية، وسط جودة معقولة لا تستحق الأسعار المعلن عنها من قبل الشركات ومكاتب المبيعات.

بمناسبة “انهيار أسعار العقارات”، طالب المواطنون الحكومة والجهات المختصة بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار ووضع آليات واضحة لتحديد السعر وتجنب التلاعب وتسهيل إجراءات الحصول على وحدات سكنية مناسبة للمتوسط. . دخل المواطنين.

العودة إلى السعر الفعلي

الصحفي عيد حمدان الشنوان اعترض على مصطلح “الانهيار” قائلاً لماذا نقول انهيار أملاك لماذا لا نقول أن العقار يعود إلى سعره الحقيقي

أما أبو خالد فقال “بطبيعة الحال، بعد زيادة الفائدة على القرض، ينخفض ​​الطلب، وتنخفض أسعار السلع بشكل عام، بما في ذلك العقارات، بسبب إحجام الأغلبية عن الاقتراض. استندت الأصول، بما في ذلك العقارات والسيارات، إلى أصحاب الدخل المنخفض الذين حصلوا على قروض في الماضي بسبب مزاياهم الإضافية السابقة وتحريك السوق.

ثقافة المجتمع

أما الدكتور بندر الدريب فقال “المشكلة في ثقافة المجتمع تحث الإنسان على الشراء وتلقي باللوم عليه في عدم الشراء، وفي الحقيقة تلاحقه أسئلة محرجة أينما ذهب! الغرب لا يفضله”. لشراء منازل، ولكن لتأجيرها لأنهم يعرفون أن المنازل هي فخ للبنوك لإقراضك المال والتحكم في مدخراتك حتى نهاية حياتك المهنية.

وقال مغرد آخر “الإسكان أصبح أزمة، إذا اشتريت مسكن تختفي مشاكل مشروع ديار الأحساء، وإذا طالبت بالإصلاح فلن يستفيد منك أحد ولا يستمع إليك وزير الإسكان أو برنامج وافي، و الآن البيوت توصل للمواطنين بدون ماء، فأنا سأعطيكم قلبًا وضميرًا لهم ”.

وأضاف آخر “بعض أصحاب العقارات يشترون منزلاً. أنت تشتري الأرض وتقترض وتبني حياتك الخاصة “. وأضاف عبد الهادي “الأسعار الآن متضخمة وبلغت ذروتها ومن يقول أن الأسعار ترتفع يكذب”.

أسعار العقارات في ارتفاع

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنازل ارتفع بنسبة 0.4٪ في الربع الأول من عام 2022 م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما ارتفعت أسعار العقارات “السكنية” بنسبة 1.5٪، فيما ارتفعت أسعار كلاهما “التجاري”. وانخفضت “العقارات والممتلكات” الزراعية “1.7٪ بنسبة 0.5٪.

وبحسب جهاز الإحصاء، كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية أكبر تأثير على ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول من عام 2022 م. حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة 1.5٪. تأثر بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.8٪، وبوزن القطاع السكني، كان له تأثير كبير على ارتفاع المؤشر العام.