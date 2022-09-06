تراجع أسعار الغاز فِيْ أوروبا رغم “جفاف” أنابيب روسيا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي فِيْ تعاملات اليوم الثلاثاء فِيْ أوروبا، فِيْ ظل تحركات الحكومات الأوروبية لحل أزمة الطاقة.

قررت روسيا وقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم 1 الرئيسي إلَّى أجل غير مسمى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة الهُولندية، وهُو العقد القياسي للسوق الأوروبية، انخفض بنسبة 13٪ بعد ارتفاعه أمس.

وأضافت أن قرار موسكو عدم استئناف ضخ الغاز الطبيعي عبر نورد ستريم 1 صباح السبت الماضي، كَمْا كان مقررا، بعد توقف لمدة 3 أيام لإجراء عملية صيانة دورية، دفع الحكومات الأوروبية إلَّى وضع خطط للتدخل فِيْ سوق الطاقة مع دول الخليج. يهدف إلَّى الحد من ارتفاع الأسعار فِيْ إطار جهُود الحكومات لتلافِيْ حدوث انقطاع فِيْ إمدادات الكهرباء خلال فصل الشتاء وحماية الاقتصاد من الدخول فِيْ دورة الركود.

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه من غير الممكن استئناف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” حتى إشعار آخر بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عَنّْ بيسكوف قوله فِيْ منتدى اقتصادي فِيْ فلاديفوستوك “لا نعرف كَيْفَ سيتم تنفِيْذ أعمال الإصلاح لأن العقوبات تمنع ذلك”.

وأشار إلَّى أن “المسؤولية عَنّْ الوضع تقع للأسف كاملة على عاتق الدول الأوروبية والدول التي فرضت عقوبات” على روسيا.

أعلنت روسيا الجمعة الماضي أنها ستعلق شحنات الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب حتى إشعار آخر.

وأشارت غازبروم إلَّى مشاكل فنية تتعلق بالعقوبات الأوروبية بسبب الإغلاق.

فِيْ إيطاليا، أظهرت وثيقة متداولة صادرة عَنّْ وزارة التحول البيئي، أن الدولة تهدف إلَّى تقليل استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء من خلال زيادة استخدام الفحم، وتقليل درجة التسخين فِيْ جميع الأنحاء، وكذلك دفع المواطنين لتغيير عاداتهم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

مع تقدم التداول، انخفض سعر الغاز الهُولندي بنسبة 8.9٪ إلَّى 224 يورو لكل ميغاواط / ساعة للتسليم الشهر المقبل، بعد أن ارتفع سعره أمس بنسبة 15٪ فِيْ تعاملات بورصة أمستردام. وفِيْ لندن، انخفض سعر الغاز البريطاني اليوم بنسبة 12٪. فِيْ سوق الكهرباء، انخفض سعر الكهرباء فِيْ ألمانيا للتوصيل العام المقبل بنسبة 11٪ إلَّى 505 يورو لكل ميغاواط / ساعة.

فِيْ الوقت نفسه، أعلنت شركة غازبروم عزمها التحول نحو تحصيل قيمة صادراتها من الغاز الطبيعي إلَّى الصين بالروبل الروسي واليوان الصيني بدلاً من اليورو.

يأتي ذلك فِيْ إطار جهُود الحكومة الروسية لوقف التعاملات التجارية فِيْ العملات التي تعتبرها دولها “غير ودية” مثل الدولار واليورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عَنّْ بيان صادر عَنّْ الشركة الروسية المملوكة للدولة أنها وقعت اتفاقية إضافِيْة بالإضافة إلَّى العقد الحالي مع شركة البترول الوطنية الصينية، بشأن تحصيل قيمة مبيعات الغاز الطبيعي الروسي بالروبل واليوان.

وقال مصدر مطلع إن شركة غازبروم ستحصل على نصف قيمة المبيعات بالروبل والنصف الآخر باليوان، على أن يبدأ تنفِيْذ الاتفاقية على الفور.

يشار إلَّى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر قبل أشهر قرارًا يلزم عملاء غازبروم فِيْ أوروبا بدفع قيمة مشترياتهم من الغاز بالروبل، الأمر الذي أدى إلَّى مشاكل مع العملاء وتوقف ضخ الغاز الروسي لبعضهم.

يأتي ذلك على خلفِيْة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي، ما أدى إلَّى تجميد أصول روسية تزيد على 300 مليار دولار.