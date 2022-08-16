تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد مع قلق المستثمرين بشأن حالة الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

ونزل الخام الأمريكي 4.4 بالمئة إلى 88.03 دولار للبرميل، وسجل الخام أدنى مستوى عند 86.82 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من فبراير، وخسر خام برنت 4.5 بالمئة عند 93.75 دولارًا للبرميل.

فقدان قوة الاقتصاد الصيني

وتأتي الخسائر بعد تقارير جديدة تفيد بأن الاقتصاد الصيني لا يزال يفقد قوته، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عمليات الإغلاق الجديدة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

تظهر أحدث البيانات تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في يوليو، وتعثر قطاع العقارات، وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة يوم الاثنين في محاولة لإنعاش النمو.

قال ريتشارد جوسويك، رئيس تحليل المعروض النفطي العالمي في S&P Global Commodity Insights “لقد اتخذ السوق هذا كإشارة هبوطية لتوقعات الطلب على النفط”.

الضغط على أسعار الوقود

قد تؤدي الانخفاضات الأخيرة في سوق النفط إلى مزيد من الضغط على أسعار الوقود، حيث بلغ متوسط ​​سعر البنزين في الولايات المتحدة 3.96 دولار للغالون يوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية.

انخفضت أسعار البنزين 1.06 دولار من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 5.02 دولار في 14 يونيو.