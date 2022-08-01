تراجع أسعار النفط قبل اجتماع “أوبك+”

تراجعت أسعار النفط فِيْ وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث انتظر المستثمرون اجتماع مسؤولين من أوبك ومنتجين كبار آخرين هذا الأسبوع

فِيْما يتعلق بتعديلات العرض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا أو 0.6 بالمئة إلَّى 103.34 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلَّى 97.87 دولار للبرميل منخفضًا 75 سنتًا أو 0.7 فِيْ المائة بعد أن سجل أدنى مستوى للجلسة عَنّْد 97.55 دولارًا فِيْ بداية التعاملات فِيْ آسيا.

ارتفع كلا الخامين بأكثر من دولارين للبرميل يوم الجمعة مع تحسن شهِيْة المستثمرين للمخاطرة. ومع ذلك، أنهى برنت وغرب تكساس الوسيط فِيْ يوليو / تموز بخسارة شهرية ثانية على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2022، حيث أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلَّى زيادة المخاوف من ركود قد يؤدي إلَّى تآكل الطلب على الوقود.

خفض محللون فِيْ استطلاع أجرته رويترز للمرة الأولى منذ أبريل نيسان توقعاتهم لمتوسط ​​أسعار برنت فِيْ 2022 إلَّى 105.75 دولار للبرميل و 101.28 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا فِيْ مجموعة تعرف باسم أوبك + يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر أيلول.

قال اثنان من مصادر أوبك + الثمانية فِيْ مسح لرويترز إن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر ستتم مناقشتها فِيْ اجتماع الثالث من أغسطس، بينما قالت المصادر المتبقية إن الإنتاج من المرجح أن يظل ثابتًا.

ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية الشهر الماضي.

ستشهد بداية أغسطس تخلي أوبك + تمامًا عَنّْ تخفِيْضات الإنتاج القياسية منذ تفشي وباء Covid-19 فِيْ عام 2022.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عَنّْ الأمين العام الجديد للمجموعة، هِيْثم الغيص، تأكيده، الأحد، أن عضوية روسيا فِيْ أوبك + ذات أهمية حيوية لنجاح اتفاق إنتاج سبتمبر المقبل.