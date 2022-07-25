تراجع أسعار النفط.. ما علاقة سعر الفائدة بأمريكا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متخلية عَنّْ مكاسبها السابقة، لتواصل سلسلة الخسائر فِيْ الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك بسبب مخاوف من أن الزيادة المتوقعة فِيْ أسعار الفائدة فِيْ الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط فِيْ العالم، ستحد من نمو الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر أيلول 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلَّى 102.72 دولار للبرميل فِيْ الساعة 0205 بتوقيت جرينتش منخفضة لليوم الرابع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر / أيلول 65 سنتًا، أو 0.7 فِيْ المائة، إلَّى 94.05 دولارًا للبرميل، وانخفضت أيضًا لليوم الرابع.

وقال كازوهِيْكو سايتو كبير المحللين فِيْ فوجيتومي سيكيوريتيز “من المرجح أن يظل اتجاه السوق ضعيفا بسبب مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلَّى خفض الطلب العالمي على الوقود وأن استئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي سيقلل من شح المعروض العالمي”.