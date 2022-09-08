تراجع أسعار النفط مع تمديد قيود الجائحة فِيْ الصين.. كَمْ سعر البرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن سجلت خسائر حادة فِيْ الجلسة السابقة.

أدى تمديد الصين لإجراءات الإغلاق للحد من انتشار فِيْروس كورونا إلَّى تفاقم المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، مما أضر بالطلب.

سعر برميل النفط

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.4 بالمئة إلَّى 87.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1002 بتوقيت جرينتش بالقرب من أدنى مستوى سجلته فِيْ أواخر يناير كانون الثاني.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 41 سنتًا أو 0.5٪ إلَّى 81.53 دولارًا للبرميل، بالقرب من أدنى مستوى فِيْ منتصف يناير.

مددت مدينة تشنغدو الصينية الإغلاق الذي يغطي غالبية سكانها الذين يزيد عددهم عَنّْ 21 مليونًا يوم الخميس لوقف انتشار COVID-19، بينما طُلب من ملايين آخرين فِيْ أجزاء أخرى من البلاد تجنب السفر فِيْ العطلات القادمة.

أسعار النفط وتصريحات بوتين

ومع ذلك، تلقت الأسعار دفعة من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقفًا للأسعار.

اقترح الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر الغاز الروسي بعد ساعات فقط، مما رفع احتمال تقنين الإمدادات فِيْ بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها. أوقفت شركة غازبروم الروسية بالفعل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما أدى إلَّى قطع جزء كبير من الإمدادات عَنّْ أوروبا.

قال جيه بي مورجان إن أوبك + قد تحتاج إلَّى خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا “لوقف الضغوط الهبوطية فِيْ الأسعار”.

اتفقت أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، يوم الاثنين على خفض الإنتاج 100 ألف برميل يوميا فِيْ أكتوبر تشرين الأول.