تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تقليص الطلب فِيْ الصين

تراجعت أسعار النفط للدولار فِيْ التعاملات المبكرة فِيْ آسيا يوم الاثنين، لتقليص المكاسب التي تحققت يوم الجمعة.

تحول الاهتمام مرة أخرى إلَّى ارتفاع حالات COVID-19 فِيْ الصين واحتمال أن يؤدي الإغلاق مرة أخرى إلَّى خفض الطلب على الوقود فِيْ أكبر مستورد للنفط فِيْ العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 1.54 دولار أو 1.6 بالمئة إلَّى 96.05 دولار للبرميل فِيْ الساعة 0055 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 1.9 بالمئة يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 1.47 دولار أو 1.5 بالمئة إلَّى 99.69 دولار للبرميل، بانخفاض 2.1 بالمئة عَنّْ يوم الجمعة.

سجلت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط فِيْ العالم، يوم الأحد 691 حالة إصابة جديدة بكوفِيْد -19 يوم السبت، ارتفاعا من 547 فِيْ اليوم السابق، بينما سجلت الحالات المنقولة محليا أعلى مستوياتها منذ 23 مايو.

قال ستيفن إينيس، مدير شريك فِيْ SBI Asset Management. نورد ستريم 1 فِيْ وقت لاحق من هذا الأسبوع.

بدأ نورد ستريم 1، أكبر خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي إلَّى ألمانيا، الصيانة السنوية فِيْ 11 يوليو ومن المقرر أن يستمر 10 أيام. تخشى الحكومات والأسواق والشركات من تمديد الإغلاق بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

إن وقف إمدادات الغاز هذا من شأنه أن يلحق الضرر بألمانيا، رابع أكبر اقتصاد فِيْ العالم، ويزيد من احتمال حدوث ركود.