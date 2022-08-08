تراجع أسعار النفط ومخاوف من حدوث ركود

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، بالقرب من أدنى مستوياتها فِيْ عدة أشهر، بعد أن أضر الركود بآفاق الطلب وأشارت البيانات إلَّى انتعاش بطيء فِيْ واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 0.8 بالمئة إلَّى 94.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش.

سجلت أسعار أقرب شهر للتعاقد أدنى مستوياتها منذ فبراير الأسبوع الماضي، منخفضة 13.7 فِيْ المائة، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل 2022.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.34 دولارًا للبرميل، بانخفاض 67 سنتًا، أو 0.8 فِيْ المائة، مواصلاً الخسائر بعد انخفاضه بنسبة 9.7 فِيْ المائة الأسبوع الماضي.

أظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام فِيْ العالم، استوردت 8.79 مليون برميل يوميًا من الخام فِيْ يوليو، ارتفاعًا من أدنى مستوى فِيْ أربع سنوات فِيْ يونيو، لكنها لا تزال أقل بنسبة 9.5٪ عَنّْ مستواها قبل عام.