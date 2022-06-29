تراجع إصابات كورونا في السعودية وتسجيل 759 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 794488 حالة.

997 استرداد

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 997 حالة شفاء جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 775951 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9207 وفيات، مع وصول عدد الحالات الحرجة إلى 147.

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عدم إلزامه بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر فيها هيئة الصحة العامة بروتوكولات “الوقاية” أو المرافق. والأنشطة والأحداث والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية، من خلال الاستمرار في طلب استخدام قناع لدخوله، مع الاستمرار في زيادة الوعي والتشجيع على استخدامه.

لا التطعيم المطلوبة

كما تقرر عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في طلب (توكلنا) لدخول المنشآت والأنشطة والفعاليات والأنشطة وطائرات متنقلة ووسائل نقل عام، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها التحصين، أو الاستمرار في التحقق من حالة صحة. وفقًا لمتطلبات الصحة العامة “الوقاية” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية لدخولها.

المدة الزمنية اللازمة لأخذ الجرعة المنشطة.

كما مددت الوزارة مدة الالتزام بأخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة (ثمانية) أشهر بدلاً من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، مع باستثناء الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستبعدين منها، لا تظهر حالتهم الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وسلطت وزارة الداخلية الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، بما في ذلك أخذ الجرعات المنشطة المعتمدة من اللقاح.