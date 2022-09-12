تراجع إنتاج السيارات فِيْ تركيا 13.3% فِيْ أغسطس

قالت رَابِطْة مصنعي السيارات فِيْ تركيا يوم الأحد إنها تراجعت بنسبة 13.3٪ على أساس سنوي فِيْ أغسطس إلَّى 92625 سيارة، فِيْ حين تراجعت الصادرات بنسبة 21.9٪ إلَّى 64515 سيارة.

وبحسب البيانات، ارتفع إنتاج السيارات بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي فِيْ الأشهر الثمانية الأولى من العام إلَّى 833،146 سيارة، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 0.7٪ إلَّى 591،156 خلال تلك الفترة.

أدى انخفاض قيمة الليرة وارتفاع أسعار الطاقة والسلع فِيْ جميع أنحاء العالم إلَّى زيادة التضخم، الذي وصل إلَّى قرابة 80٪ فِيْ يوليو، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر قبل أن يتراجع.