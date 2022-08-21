تراجع إيجار الشقق السكنية في معظم أحياء الرياض

سجل مؤشر الإيجارات على منصة “سكني” انخفاضًا في متوسط ​​القيم الإيجارية للشقق السكنية تتراوح من 1٪ إلى 52٪ في 32 حيًا في مدينة الرياض من بين 43 حيًا سجلت 200 عرض إيجاري سكني أو أكثر. . بما في ذلك أكثر من 18000 عرض إيجار شقة في يوليو مقارنة بشهر يونيو.

إيجار شقق

بينما سجلت الأحياء الـ 11 الباقية استقرارًا في متوسط ​​القيم الإيجارية للشقق السكنية، بزيادة تصل إلى 15٪، بما في ذلك أكثر من 4800 عرض خلال شهر يوليو، والأحياء الثلاثة التي سجلت أعلى عدد من عروض الشقق السكنية. كان حي ظهرة لبن، الذي شهد زيادة بنسبة 4٪ في متوسط ​​قيمة الإيجارات، في حين كان ثاني أعلى عدد من إدراجات الشقق هو حي طويق، الذي شهد انخفاضًا بنسبة 12٪ في متوسط ​​قيمة الإيجارات، وشهد حي العزيزية انخفاضًا بنسبة 14٪. المركز الثالث في عدد قوائم الشقق السكنية.

معدل الإيجار السكني

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الإيجارات يهدف إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات الإيجارية في المملكة من خلال وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقارات المختلفة، السكنية والتجارية على حد سواء (وورقة)، أو (محل، معرض، مكتب) لمتوسط ​​سعر المتر المربع في الوحدات التجارية في أكثر من 16 مدينة تغطي جميع مناطق المملكة، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال منصة “سكني” عبر نهاية لهذه الغاية.