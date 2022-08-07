تراجع احتياطيات النقد الأجنبي فِيْ مصر إلَّى 33.14 مليار دولار

تراجع صافِيْ احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 223 مليون دولار فِيْ يوليو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد.

قال البنك المركزي إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي سجلت 33.143 مليار دولار نهاية يوليو الماضي مقابل 35.376 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.

وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي بمقدار 2.12 مليار دولار فِيْ يونيو الماضي.

ويأتي هذا التراجع على خلفِيْة سداد مدفوعات تتعلق بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو والتي قدرت بنحو ملياري دولار.

بما فِيْ ذلك استحقاق قسائم السندات الحكومية الصادرة عَنّْ وزارة المالية، بالإضافة إلَّى المستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

جاءت هذه الاستحقاقات واستخدام النقد الأجنبي فِيْ المركز فِيْ سياق متوقع ومألوف.

تتكون الاحتياطيات الأجنبية لمصر من سلة من العملات العالمية الرئيسية، وهِيْ الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وتشمل السلة نسبة حيازات مصر بناءً على أسعار صرف تلك العملات واستقرارها فِيْ الأسواق الدولية، وتتغير وفقًا لخطة يضعها مسئولو البنك المركزي المصري.