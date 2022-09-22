تراجع تاريخي للإسترليني واليورو أمام الدولار.. ماذا حدث

انخفض الجنيه الإسترليني واليورو اليوم الخميس إلَّى أدنى مستوى مقابل الدولار فِيْ العقود الأخيرة.

وبحسب رويترز، انخفض الجنيه البريطاني إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 37 عامًا، حيث وصل إلَّى 1.1225 دولارًا.

كَمْا انخفض اليورو إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 20 عامًا ليستقر عَنّْد 0.9807 دولار.

وقفز الدولار إلَّى أعلى مستوياته منذ عقدين، إذ هزت الأسواق تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة العسكرية واتهاماته للغرب.

وأمر بوتين، الأربعاء، بأول تعبئة للجيش فِيْ بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وحذر الغرب من أنه إذا واصل ما وصفه بـ “الابتزاز النووي”، فإن موسكو سترد بقوة بكل ترسانتها الضخمة.

أعطت هذه الأخبار دفعة قوية لمؤشر الدولار، وهُو المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، حيث ارتفع أكثر من 0.5 فِيْ المائة إلَّى 110.87 وهُو أعلى مستوى منذ 2002.