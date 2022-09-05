تراجع حاد فِيْ واردات الهُواتف المحمولة فِيْ مصر.. هُوت 91% فِيْ مايو

كشفت بيانات رسمية حديثة أن واردات مصر من الهُواتف المحمولة استمرت فِيْ الانخفاض خلال الفترة الماضية.

وبحسب البيانات الصادرة عَنّْ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت قيمة الهُواتف المحمولة نحو 12.983 مليون دولار خلال شهر مايو مقابل 145.183 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 132.2 مليون دولار. بنسبة انخفاض بلغت 91٪. .

بدأت سلسلة التراجع فِيْ الواردات المصرية من الهُواتف المحمولة فِيْ شهر يناير من العام الجاري، حيث سجلت نحو 1.787 مليار دولار مقابل نحو 1.983 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 340.048 مليون دولار.

كَمْا سجلت واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات نحو 222.448 مليون دولار خلال شهر مايو مقابل 688.902 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 466.456. مليون دولار مسجلا انخفاضا بنسبة 67.7٪.