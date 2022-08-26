تراجع درجات الحرارة تدريجيًا في صفر

توقع خبير الأرصاد، مقدم مقطع تقويم على قناة العربية، الدكتور خالد الزقاق، أن تنخفض درجات الحرارة تدريجياً خلال شهر صفر، مشيراً إلى أن العرب أطلقوا عليها اسم نجار بسبب جر الإبل من خلال الموقع الرسميك. العطش الشديد

تبدأ الدراسة في بداية شهر صفر 1444/2/28/28/2022 وتنتهي بداية شهر ذي الحجة 1444/12/1444/22/2023 خلال شهر صفر تبدأ درجات الحرارة. تنخفض تدريجياً مع مرور الأيام ومن شوال يدخل الموسم الحارpic.twitter.com/KgBmrlDkFd

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 26 أغسطس 2022

وقال الزقاق ان الدراسة ستبدأ في بداية شهر صفر 2/1/1444 هـ الموافق 28/8/2022 وتنتهي في بداية ذي الحجة 1444/12/4 الموافق 22/6/2023. وخلال شهر صفر تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً مع مرور الأيام، علماً أنه ابتداء من شهر شوال يبدأ الموسم الحار.

انخفاض درجة الحرارة

وكان خبير الأرصاد الجوية عبد العزيز الحسيني توقع في وقت سابق أن تنخفض درجات الحرارة عن قراءاته مع بداية الشوط الأول.

وقال الحسيني بحسب المراصد يتوقع – بإذن الله – وبالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي، أن تنخفض الحرارة نهاراً ومعتدلة ليلاً في أغلب مناطق السعودية، مع اختلاف في درجة الحرارة من ثلاث إلى أربع درجات مقارنة بالأيام السابقة، بسبب تقدم كتلة حارة، لكنها أقل من سابقتها.

وتابع “من المتوقع أن تكون درجة الحرارة أقل من متوسطها في هذا الوقت من العام خلال النهار، يكون الجو حارا نهارا ومعتدلا في الصباح”. وأضاف “الليل جيد، ومناسب للإيواء على الأرض، ومنازل الليل”.

المدار المدار 22

بدوره توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم السابق الدكتور عبد الله المسند أن تنخفض حالة موسم الأمطار الصيفي الثاني والعشرين جغرافيا اليوم الجمعة.

وقال المسند إن حالة موسم الأمطار الصيفي الثاني والعشرين تزداد سوءاً جغرافياً، مع توقع هطول أمطار متفرقة في أجزاء من جيزان وعسير والباحة اليوم باستثناء منتصف أيلول.