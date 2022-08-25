تراجع درجات الحرارة 4 مئوية في الفصل الدراسي الأول

توقع خبير المناخ عبد العزيز الحسيني أن تنخفض درجات الحرارة عن قراءاته مع بداية النصف الأول.

انخفاض درجة الحرارة

وقال الحسيني بحسب المراصد يتوقع بإذن الله وتزامنا مع بداية العام الدراسي للفصل الدراسي الأول أن تنخفض الحرارة نهارا ومعتدلة في الليل في معظم أنحاء المملكة العربية السعودية. اختلاف درجات الحرارة من ثلاث إلى أربع درجات مقارنة بالأيام السابقة، بسبب تقدم كتلة حارة، لكنها أقل من سابقتها.

وتابع “من المتوقع أن تكون درجة الحرارة أقل من متوسطها في هذا الوقت من العام خلال النهار، يكون الجو حارا نهارا ومعتدلا في الصباح الباكر”. وأضاف الليل جيد، ومناسب لقصر النظر على الأرض، ويستريح ليلاً.

مطر متفاوت

وتوقع الحسيني هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وأمطار غزيرة في أجزاء من جازان، الباحة، عسير، مكة، الربع الخالي، مناطق وسط غرب، الأجزاء الجنوبية من المدينة وأجزاء من عمان. واليمن، تسبقها رياح نشطة محفزة للغبار وهبوط خلال نهاية هذا الأسبوع.