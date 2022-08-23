تراجع صادرات أوكرانيا الغذائية الرئيسية بمقدار النصف تقريبا منذ بداية الحرب

أظهرت بيانات من وزارة الزراعة الأوكرانية أن البلاد قد تراجعت بمقدار النصف تقريبًا منذ بداية الُغُزو الروسي مقارنة بالفترة نفسها فِيْ عام 2022.

بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا فِيْ 24 فبراير، واصفة إياه بـ “عملية عسكرية خاصة”. نتيجة للقتال، تم إغلاق الموانئ البحرية الأوكرانية، مما ترك كَمْيات هائلة من المحاصيل إما غير محصودة أو مدمرة.

وأظهرت بيانات الوزارة، التي نشرت فِيْ وقت متأخر يوم الاثنين، أن الصادرات الزراعية بين 24 فبراير و 15 أغسطس تراجعت إلَّى 10 ملايين طن من حوالي 19.5 مليون فِيْ نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أن أوكرانيا صدرت فِيْ تلك الفترة 3.8 مليون طن من الذرة و 1.4 مليون طن من بذور عباد الشمس ونحو مليون طن من زيت عباد الشمس ونحو 640 ألف طن من القمح.

من المتوقع أن ينخفض ​​محصول الحبوب فِيْ أوكرانيا فِيْ عام 2022 إلَّى حوالي 50 مليون طن من 86 مليون طن فِيْ عام 2022.

فِيْ نهاية يوليو، افتتحت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

ولكن حتى مع فتح الموانئ، كانت الصادرات الزراعية الأوكرانية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الصراع، حيث كانت تصدر ما يصل إلَّى ستة ملايين طن من الحبوب شهريًا.

قالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي إن صادرات الحبوب فِيْ موسم 2022-2023 حتى 19 أغسطس تراجعت بنسبة 51.6٪ عَنّْ العام السابق لتصل إلَّى 2.99 مليون طن.