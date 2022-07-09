تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 38.6% إلَّى 318 ألف طن فِيْ أسبوع

وقالت إنه فِيْ الأيام السبعة الأولى من يوليو، الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، انخفض بنسبة 38.6٪ على أساس سنوي إلَّى 318 ألف طن.

ارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2022-2022، المنتهِيْ فِيْ 30 يونيو، بنسبة 8.5٪ إلَّى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات الكبيرة قبل الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، وهُو طريق ملاحي رئيسي، إلَّى حد كبير، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص فِيْ أفريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات فِيْ يوليو شملت 249 ألف طن من الذرة و 52 ألف طن من القمح و 15 ألف طن من الشعير.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكنها حصاد ما لا يقل عَنّْ 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة بـ 86 مليون طن فِيْ عام 2022، بسبب خسارة الأراضي للقوات الروسية وانخفاض غلة الحبوب.