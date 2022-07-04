تراجع طفِيْف للصادرات الألمانية فِيْ مايو

أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الفِيْدرالي الألماني يوم الاثنين أنه سجل انخفاضًا طفِيْفًا فِيْ مايو بنسبة 0.5٪ على أساس شهري، بينما تجاوزت الواردات التوقعات.

كان استطلاع لرويترز توقع ارتفاع الصادرات 0.9 بالمئة على أساس شهري.

وجاء التراجع المفاجئ فِيْ الصادرات نتيجة تراجع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت الصادرات إليها بنسبة 2.8٪ مقارنة بشهر أبريل 2022.

قال توماس جيتزل، كبير الاقتصاديين فِيْ بنك “VB”، إن “عدد التقارير السلبية فِيْ تزايد، لذا فإن النظرة المتعمقة للبيانات تترك شعوراً بعدم الارتياح”، مشيراً إلَّى ضرورة عدم المبالغة فِيْ التركيز على انخفاض الصادرات، لكنه أشار إلَّى أن “عدد التقارير السلبية فِيْ تزايد”.

وأشار مكتب الإحصاء إلَّى أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الأولى للصادرات الألمانية فِيْ مايو، مع زيادة الصادرات السلعية إليها بنسبة 5.7٪ مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلَّى 13.4 مليار يورو.

كَمْا ارتفعت صادرات ألمانيا إلَّى روسيا بنسبة 29.4٪ فِيْ مايو، مقارنة بالشهر السابق، إلَّى مليار يورو، بعد انخفاضها 60٪ فِيْ مارس، على خلفِيْة العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال المكتب إن العجز التجاري المعدل موسميا فِيْ مايو بلغ مليار يورو (1.04 دولار) مقابل توقعات بعجز 2.7 مليار يورو.