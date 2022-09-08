تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية.. أدنى مستوى فِيْ 3 أشهر

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 3 أشهر، مما يؤكد قوة سوق العمل على الرغم من رفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) فِيْ أسعار الفائدة.

قالت وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 6000 إلَّى رقم معدل موسمياً قدره 222000 فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 3 سبتمبر.

تم تنقيح بيانات الأسبوع السابق لتظهر 4000 طلب أقل مما تم الإبلاغ عَنّْه سابقًا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 240 ألف طلب فِيْ الأسبوع الأخير.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس فِيْ محاولة لكبح التضخم المرتفع. ومع ذلك، هناك مؤشرات قليلة حتى الآن على تسريح العمال على نطاق واسع ولا يزال هناك شاغران لكل شخص عاطل عَنّْ العمل.

لا تزال الطلبات أقل بكثير من النطاق 270-300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلَّى تباطؤ فعلي فِيْ سوق العمل.

ستجتمع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي فِيْ 21 سبتمبر، وسط توقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي، وفقًا للإشارات الواردة خلال اجتماعات جاكسون هُول الأخيرة.

كرر مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي دعمهم لمزيد من الزيادات فِيْ أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وتوقعوا أن تكون هناك زيادة أخرى.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جون ويليامز إن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلَّى رفع معدل سياسته “إلَّى حد ما فوق 3.5 فِيْ المائة”، والإبقاء على هذا المعدل حتى نهاية عام 2023.

انخفض التضخم السنوي فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية بشكل طفِيْف إلَّى 8.5٪ خلال شهر يوليو، بعد ارتفاعه بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أول انخفاض منذ أبريل، وفقًا لمجلة فوربس.

هدف التضخم السنوي لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي هُو 2٪، وقد أعلن رئيسه جيروم باول ومجلس السياسة النقدية التابع له سابقًا أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى تراجع التضخم إلَّى المستويات المطلوبة مدعومًا بسوق عمل قوي.

يشار إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات مارس بمقدار 25 نقطة أساس، ومايو بمقدار 50 نقطة أساس، وفِيْ يونيو 75 نقطة أساس ويوليو 75 نقطة أساس، لتصل فِيْ الأخير إلَّى ما بين 2.5٪ و 2.75٪.

انكَمْش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي 0.6٪ فِيْ الربع الثاني، مسجلاً انكَمْاشًا للربع الثاني على التوالي، وهُو ما يعرف بالركود الفني.