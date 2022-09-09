تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلَّى أدنى مستوى فِيْ 3 أشهر

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للإسكان الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى له فِيْ ثلاثة أشهر، مما يؤكد قوة سوق العمل على الرغم من قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

قالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 6000 إلَّى رقم معدل موسميا قدره 222 ألفا فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 3 سبتمبر، وفقا لرويترز.

تم تنقيح بيانات الأسبوع السابق لتظهر 4000 طلب أقل مما تم الإبلاغ عَنّْه سابقًا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 240 ألف طلب فِيْ الأسبوع الأخير.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس فِيْ محاولة لكبح التضخم المرتفع. ومع ذلك، هناك مؤشرات قليلة حتى الآن على تسريح العمال على نطاق واسع ولا يزال هناك شاغران لكل شخص عاطل عَنّْ العمل.

لا تزال الطلبات أقل بكثير من النطاق 270-300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلَّى تباطؤ فعلي فِيْ سوق العمل.