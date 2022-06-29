تراجع عدد السكان فِيْ السعودية 2.6% بسبب خروج الأجانب خلال الجائحة

انخفض إجمالي عدد سكان المملكة العربية السعودية بنسبة 2.6٪ فِيْ منتصف عام 2022 إلَّى 34.1 مليون نسمة، مقارنة بنحو 35 مليون نسمة فِيْ منتصف العام 2022.

قالت الهِيْئة العامة للإحصاء فِيْ السعودية، اليوم الأربعاء، إن العامل الرئيسي وراء الانخفاض فِيْ إجمالي السكان هُو انخفاض عدد غير السعوديين بنسبة 8.6٪، مع مغادرة العديد من غير السعوديين البلاد خلال جائحة كورونا. .

وأضافت الهِيْئة أن عدد السكان السعوديين ارتفع بنسبة 1.2٪ منتصف عام 2022، على أساس سنوي.

ويشكل الذكور 56.8٪ من مجموع السكان أي ما يعادل 19.4 مليون فرد بينما شكلت الإناث 43.2٪ من إجمالي السكان أي ما يعادل 14.7 مليون أنثى.

وأوضحت الهِيْئة أن التراجع السكاني فِيْ السعودية منتصف العام 2022 جاء بعد أن زاد عدد السكان فِيْ السعودية من 34.2 مليون فِيْ 2022 إلَّى 35 مليون فِيْ 2022.

ولفتت إلَّى أن التكاثر الطبيعي وهُو عدد المواليد مطروحاً منه عدد الوفِيْات كان إيجابياً للسعوديين وغير السعوديين. لذلك، أثر الانخفاض فِيْ إجمالي عدد السكان بشكل رئيسي على انخفاض عدد الذكور غير السعوديين المقيمين فِيْ المملكة بنسبة 10.6٪ فِيْ منتصف عام 2022 على أساس سنوي، نتيجة زيادة عدد الذكور. من غادر المملكة خلال جائحة كورونا.

شكل السكان السعوديون 63.6٪ من إجمالي السكان، بينما شكل غير السعوديين 36.4٪.