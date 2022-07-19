تراجع قياسي لـ”الروبية الهندية” أمام الدولار.. ما السبب

انخفض سعر صرف العملة الهندية إلَّى أكثر من 80 روبية للدولار، للمرة الأولى يوم الثلاثاء، فِيْ وقت عزز فِيْه الدولار مكانته وزاد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلَّى الخارج.

وأظهرت بيانات بلومبرج أن الروبية وصلت إلَّى 80.0600 مقابل الدولار بعد وقت قصير من بدء التداول.

أدى ارتفاع مستوى التضخم وأسعار الفائدة فِيْ الولايات المتحدة، مقرونًا بمخاوف من ركود اقتصادي وشيك فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ العالم، إلَّى ارتفاع سعر الدولار فِيْ الأسابيع الأخيرة فِيْ وقت يحاول فِيْه المستثمرون ذلك. تجنب المخاطر.

أدى تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلَّى تفاقم تدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة مثل الهند، حيث سحب المستثمرون الأجانب صافِيْ 30.8 مليار دولار من الديون والأسْهُمْ هذا العام.

أظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي أن تضخم أسعار المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة سجل مستوى جديدًا فِيْ يونيو، وهُو الأعلى فِيْ أربعة عقود، متجاوزًا تقديرات السوق وعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.

فِيْ بيان مكتوب إلَّى البرلمان يوم الاثنين، عزا وزير المالية الهندي نيرمالا سيترامان الانخفاض الهائل فِيْ الروبية لأسباب خارجية.

وأوضحت أن “العوامل الدولية مثل الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار الخام وتشديد الأوضاع المالية العالمية هِيْ الأسباب الرئيسية لانخفاض الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي”.

وأضافت، مع ذلك، أن العملة الهندية تحسنت مقابل الجنيه البريطاني والين الياباني واليورو خلال عام 2022.

ومع ذلك، أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلَّى تدهُور الميزان التجاري فِيْ بلد يستورد 80 فِيْ المائة من احتياجاته النفطية.

كشفت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن العجز التجاري السلعي فِيْ الهند اتسع إلَّى مستوى قياسي بلغ 26.18 مليار دولار فِيْ يونيو، ويرجع ذلك أساسًا إلَّى ارتفاع تكاليف استيراد النفط الخام والفحم.

قالت وزارة المالية فِيْ تها الاقتصادية الشهرية، إن ارتفاع تكاليف الاستيراد سيؤدي إلَّى تفاقم عجز الحساب الجاري وسيؤدي إلَّى مزيد من الانخفاض فِيْ الروبية.

وانخفض معدل التضخم فِيْ أسعار المستهلكين فِيْ الهند، سادس أكبر اقتصاد فِيْ العالم، بشكل طفِيْف إلَّى 7.01 فِيْ المائة فِيْ يونيو، بعد أن سجل أعلى مستوى فِيْ ثماني سنوات فِيْ أبريل بنسبة 7.79 فِيْ المائة.

لكن ارتفاع الأسعار ظل فوق النسبة المستهدفة البالغة 2 إلَّى 6 فِيْ المائة التي حددها البنك المركزي، على الرغم من رفع أسعار الفائدة فِيْ مايو ويونيو.

أيضًا، باع البنك المركزي أكثر من 34 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية على أمل الحفاظ على استقرار الروبية.