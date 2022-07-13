تراجع معدل البطالة التركي إلَّى 10.9% فِيْ مايو

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن معدل البطالة التركي انخفض 0.3 نقطة مئوية على أساس شهري فِيْ مايو، بينما ارتفعت البطالة المقنعة المعدلة موسميا 0.8 نقطة مئوية إلَّى 22.4 فِيْ المائة.

كانت البطالة المقنعة تتراجع خلال معظم العام الماضي، بعد أن بلغت ذروتها عَنّْد 29.6 فِيْ المائة فِيْ يناير 2022 تحت تأثير تدابير مكافحة جائحة كوفِيْد -19.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة المعدل موسميا فِيْ أبريل بلغ 11.2٪.

كَمْا أشارت البيانات إلَّى أن مشاركة القوى العاملة ارتفعت بنسبة 0.4 نقطة مئوية عَنّْ الشهر السابق لتصل إلَّى 53.6 فِيْ المائة.

الليرة تنخفض

تراجعت العملة التركية “الليرة” مقابل الدولار الأمريكي بعد عطلة استمرت أربعة أيام فِيْ تركيا، خفضت خلالها وكالة التصنيف الائتماني فِيْتش التصنيف السيادي لتركيا.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن العملة التركية تراجعت بنسبة 0.6 فِيْ المائة مقابل الدولار، لتسجل 17.4256 مقابل الدولار.

يأتي ذلك بعد يومين من المكاسب بعد قيود البنك المركزي التركي على القروض التجارية بالليرة.