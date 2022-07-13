تراجع معدل البطالة فِيْ تركيا إلَّى 10.9% فِيْ مايو

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء، تراجعها 0.3 نقطة مئوية إلَّى 10.9٪ على أساس شهري فِيْ مايو، بينما ارتفعت البطالة المقنعة المعدلة موسميا 0.8 نقطة مئوية إلَّى 22.4٪.

كانت البطالة المقنعة تتراجع خلال معظم العام الماضي، بعد أن بلغت ذروتها عَنّْد 29.6٪ فِيْ يناير 2022 تحت تأثير تدابير مكافحة جائحة كوفِيْد -19.

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة المعدل موسمياً فِيْ أبريل بلغ 11.2٪.

كَمْا أشارت البيانات إلَّى ارتفاع نسبة المشاركة فِيْ القوى العاملة بنسبة 0.4 نقطة مئوية عَنّْ الشهر السابق لتصل إلَّى 53.6٪.