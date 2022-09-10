تراجع مفاجئ لمعدل التضخم فِيْ الصين خلال أغسطس

انخفض بشكل غير متوقع خلال أغسطس، حيث أدت عمليات الإغلاق المتفرقة فِيْ جميع أنحاء البلاد إلَّى خفض الإنفاق، فِيْ حين تباطأ نمو أسعار المنتجين أكثر من المتوقع، مما أعطى صانعي السياسة مساحة كافِيْة لدعم الاقتصاد إذا لزم الأمر.

وفقًا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء، نما مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.5٪ فِيْ أغسطس على أساس سنوي، بانخفاض عَنّْ قراءة يوليو البالغة 2.7٪ وأضعف من متوسط ​​التوقعات عَنّْد 2.8٪.

كَمْا تباطأ تضخم بوابة المصنع (PPI) إلَّى 2.3٪ فِيْ أغسطس من 4.2٪ فِيْ يوليو مع انخفاض أسعار السلع، مع العلم أن متوسط ​​التوقعات كان لزيادة 3.2٪ فِيْ مؤشر أسعار المنتجين.