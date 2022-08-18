تراجع 15%.. كَيْفَ هز الملياردير رايان كوهِيْن سهم شركته

تراجعت أسهم Bed Bath & Beyond بنسبة 15٪ بعد أن كشف المستثمر الملياردير ريان كوهِيْن عَنّْ خطط لبيع حصته فِيْ شركة التجزئة المتعثرة.

يأتي هذا بعد الارتفاع الهائل فِيْ Bed Bath & Beyond، المصنف ضمن أسهم MIM هذا الشهر.

الميم هُو سهم اكتسب شعبية بين مستثمري التجزئة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. تعتمد شعبية أسهم meme بشكل عام على ميمات الإنترنت التي يتم مشاركتها بين المتداولين، على منصات مثل Reddit’s r / wallstreetbets. غالبًا ما يكون المستثمرون فِيْ مثل هذه الأسْهُمْ مستثمرين صغارًا وعديمي الخبرة.

أظهر إفصاح، يوم الأربعاء، 17 أغسطس، أن شركة الاستثمار RC Ventures تخطط لبيع 9.45 مليون سهم بقيمة 148.6 مليون دولار.

كَمْا كشف ثاني أكبر مستثمر فِيْ الشركة أنه ينوي بيع الأسْهُمْ التي اشتراها فِيْ يناير كجزء من خيارات الأسْهُمْ، بأسعار إضراب تتراوح بين 60 دولارًا و 80 دولارًا للسهم.

أثارت هذه الإفصاحات اهتمام المستثمرين الأفراد، مما أدى، يوم الثلاثاء، إلَّى تسجيل تداول فِيْ الأسْهُمْ.

كان السهم عَنّْد 19.4 دولارًا فِيْ التعاملات المبكرة، بعد أن وصل إلَّى 30 دولارًا يوم الأربعاء، وارتفع بنسبة 360 ٪ تقريبًا هذا الشهر.

خفض السمسار Wedbush تصنيف سهم الشركة إلَّى “أداء ضعيف” وأعاد التأكيد على سعره المستهدف البالغ 5 دولارات، قائلاً إن السهم يبدو “غير ذي صلة” بالتقييم الحالي.

قال ديفِيْد جونز المحلل الاستراتيجي فِيْ Capital.com إنه “يبدو أن الأنباء التي تفِيْد بأن رايان كوهِيْن قد يبيع حصته فِيْ بيد باث آند بيوند قد أصابت المؤمنين بالذعر فِيْ أسهم ميم”، وفقًا لرويترز.

وأضاف “على عكس جنون الماضي، يبدو أن تجار التجزئة يميلون أكثر إلَّى اتباع نهج مؤسسية بدلاً من القتال دون فهم للشركات ذات عوامل التقييم الضعيفة”.

أعاد الانتعاش فِيْ سوق الأسْهُمْ ككل إحياء تداول خيارات الأسْهُمْ المضاربة بين مستثمري التجزئة بعد أن دفعتهم الأسواق المتقلبة بعيدًا عَنّْ الرهانات المحفوفة بالمخاطر فِيْ وقت سابق من هذا العام.

أضافت الشركة ثلاثة أعضاء جدد إلَّى مجلس إدارتها بعد التوصل إلَّى اتفاق فِيْ مارس مع المستثمر الناشط ريان كوهِيْن، وهُو أيضًا رئيس GameStop.

كَمْا قام بائع التجزئة للسلع المنزلية بإعفاء رئيسه التنفِيْذي وأعلن انخفاضًا فِيْ المبيعات فِيْ يونيو.