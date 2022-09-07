“تراس” تصدم الاسترليني.. أدنى مستوى فِيْ 37 عاما

مع تولي ليز تروس، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة مهامها، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، فِيْ إشارة إلَّى حجم المهمة الموكلة إلَّى “تيراس” لإنعاش الاقتصاد.

انخفض الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء إلَّى أدنى مستوى له منذ عام 1985 مقابل الدولار الأمريكي، حيث تخلص المستثمرون من الأصول البريطانية فِيْ مواجهة توقعات اقتصادية قاتمة واتجاه صعودي قوي للعملة الأمريكية.

يتعرض الجنيه الإسترليني لضغوط من الزيادات الحادة فِيْ التضخم والمخاوف من أن التخفِيْضات الضريبية وزيادة الإنفاق العام فِيْ ظل حكومة جديدة قد تؤدي إلَّى تفاقم ضغوط الأسعار.

تعتبر العملة البريطانية، التي تراجعت أكثر من 15٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، مصدر إزعاج لبنك إنجلترا لأنها تزيد من تكلفة الواردات ويمكن أن تسبب المزيد من التضخم المستورد.

وهبط الجنيه الإسترليني نحو 1٪ إلَّى 1.1407 دولار، وهُو أدنى مستوى له منذ عام 1985، وفقًا لبيانات رفِيْنيتيف، قبل أن يتعافى من بعض خسائره ليسجل 1.1462 بحلول الساعة 1444 بتوقيت جرينتش.

يهدد الارتفاع الحاد فِيْ أسعار الغاز بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا بإغراق المملكة المتحدة فِيْ الركود بسبب اعتمادها الشديد على مصدر الطاقة هذا.

قال وزير المالية البريطاني كواسي كوارتينج فِيْ بيان يوم الأربعاء إنه سيجتمع مع محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بشكل منتظم، مبدئيًا مرتين فِيْ الأسبوع، لتنسيق الدعم الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

وذكر البيان أن “وزير الخزانة ومحافظ بنك إنجلترا اتفقا على العودة إلَّى الاجتماعات الأسبوعية … بدءاً باجتماعين فِيْ الأسبوع فِيْ البداية، والتنسيق عَنّْ كثب لدعم الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة”.

جاء البيان مع انخفاض الجنيه إلَّى أدنى مستوى له منذ عام 1985 مقابل الدولار الأمريكي.