ترافِيْس باركر يعود للعمل بعد تعافِيْه من التهاب البنكرياس

وظهر الموسيقار الشهِيْر ترافِيْس باركر بصحة جيدة وعلى استعداد للعودة للعمل مرة أخرى بعد دخوله المفاجئ إلَّى المستشفى قبل أيام بسبب إصابته بالتهابات فِيْ البنكرياس.

بالأمس، تم التقاط بعض الصور لترافِيْس، 46 عامًا، وهُو يقود سيارته مرسيدس بنز جي كلاس أثناء توجهه إلَّى كالاباساس، كاليفورنيا للتصوير فِيْ الاستوديو.

واتضح من اللقطات أنه الآن بصحة أفضل، وبدا أنه يحيي ضابط الاستوديو بطريقة ودية قبل الدخول.

وفقًا لـ TMZ، أمضى ترافِيْس ومجموعة من الموسيقيين الآخرين بضع ساعات فِيْ العمل فِيْ الاستوديو، بينما جاء مساعده ليحضر لهم الطعام وبعض القهُوة ؛ ليواصل عمله المكثف داخل الاستوديو لينتهِيْ من تسجيل عمله.

نقلته عائلة ترافِيْس إلَّى المستشفى الأسبوع الماضي بعد أن خضع لتنظير القولون الذي تسبب فِيْ التهاب البنكرياس. زوجته الجديدة، كورتني كارداشيان، لم تتركه فِيْ هذه الأثناء وبقيت معه حتى النهاية، حتى هدأ تمامًا.

بعد خروجه من المستشفى والتعافِيْ من هذه الحالة الصحية، أخذ ترافِيْس زمام المبادرة لشرح ما حدث له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كَمْا كتب فِيْ منشور شاركه مع متابعيه على إنستغرام يوم السبت الماضي، جاء فِيْه “أثناء التنظير الداخلي الخاص بي.، تمت إزالة ورم صغير فِيْ منطقة حساسة للغاية، وعادة ما يعالجه المتخصصون، ولكن للأسف، نتيجة لذلك، تضرر أحد أنابيب الصرف الهامة فِيْ البنكرياس، مما أدى إلَّى التهاب البنكرياس الشديد.

كانت زيارة أمس إلَّى الاستوديو فِيْ كالاباساس هِيْ الظهُور العام الثاني لترافِيْس منذ مغادرته المستشفى. فِيْ 4 يوليو، شوهد من قبل يقود شاحنة برتقالية مع زوجته كورتني كارداشيان وطفليهما بينيلوبي وريان.

فِيْ السابق، كانت كورتني قد أدلت بتصريحات حول “التجربة العاطفِيْة الصعبة” التي مرت بها بسبب هذه الحالة الصحية التي أثرت على زوجها وأجبرته على نقله إلَّى المستشفى، حيث قالت “صحتنا هِيْ كل شيء وأحيانًا نتعامل مع السرعة التي يمكن بها تغيير صحتنا أمر مفروغ منه. اشكر الله على شفاء زوجي وشفائه “.