تراكَمْ ديون ديفِيْد وفِيْكتوريا بيكهام وسط خلافات عائلية

على الرغم من كونها واحدة من أشهر الوجوه فِيْ عالم الموضة، فشلت مصممة الأزياء البريطانية فِيْكتوريا بيكهام فِيْ جذب انتباه العملاء من خلال شركة الملابس الخاصة بها.

وكشفت الأخبار أن شركة الأزياء فِيْ Victoria Beckham Holdings Limited، التي أنشأتها فِيْكتوريا مع زوجها نجم كرة القدم السابق ديفِيْد بيكهام، تكافح من أجل البقاء وعدم تحقيق النتائج المرجوة.

وبحسب موقع “ميرور” البريطاني، بلغت الديون المتراكَمْة 64 مليون يورو، أي أكثر من 11 مليون يورو مقارنة بالعام الماضي ؛ أدى هذا إلَّى تفاقم الوضع السيئ للعلامة التجارية.

وفقًا للتقرير، زاد ديون الشركة بمقدار 18.4 مليون يورو فِيْ عام 2022 و 7.8 مليون يورو فِيْ عام 2022. بالإضافة إلَّى ذلك، فإن الشركات الأخرى التي تمتلك عائلة بيكهام حصة فِيْها تدين بـ 34 مليون يورو أخرى.

وذكرت الأنباء أيضًا أن إجمالي إيرادات فِيْكتوريا بيكهام القابضة انخفض بنسبة 6 فِيْ المائة ؛ بسبب آثار الوباء العالمي، بالإشارة إلَّى الأسباب المحتملة لخسائر العلامة التجارية بملايين الدولارات.

على الرغم من هذه الأرقام، لا يزال الزوجان أحد الأزواج الأكثر ربحية من الناحية المالية. فِيْ عام 2022، حقق بيكهام ربحًا قدره 13.7 مليون يورو، بزيادة 7 ملايين عَنّْ العام السابق.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أحد نجاحات الشركة كان تحركها الفوري والسيطرة على تكاليفها وتقليل خسائرها التشغيلية بنسبة 57٪.

التوترات داخل عائلة بيكهام

بالإضافة إلَّى التوترات المالية، هناك توترات عائلية داخل دائرة عائلة بيكهام، أشارت مصادر صحفِيْة إلَّى وجود خلاف بين فِيْكتوريا وزوجة ابنها، بروكلين، نيكولا، مشيرة إلَّى أنه لا يقتصر على الأفراد، بل يوجد بالأحرى وحروق بين العائلتين.

وقال مصدر مقرب من العائلتين “الخلاف بين فِيْكتوريا ونيكولاس هُو مجرد واحد من الأضرار الجانبية للمشكلة. ولا يقتصر النزاع على فِيْكتوريا ونيكولاس، بل يشمل العائلتين”.

وأضاف أن الجميع يحاول إثبات موقفه، ويبدو واضحًا أن هناك الآن انقطاعًا فِيْ التواصل بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن المشاكل بين بروكلين بيكهام، 23 عامًا، ووالد زوجته الملياردير نيلسون بيلتز، وزوجته كلوديا، فِيْ حين أعرب نيلسون سابقًا عَنّْ استعداده للوقوف إلَّى جانب زوجة ابنه ودعمه ماليًا. فِيْ أي مشروع أرغب فِيْه.

وأشار المصدر إلَّى أن أصل الخلاف بين الطرفِيْن يعود إلَّى سعيهما لإنشاء إمبراطورية خاصة بهما، على غرار العلامة التجارية العالمية التي يملكها والدا بروكلين، حيث أشير إلَّى أن هذه كانت فكرة نيكولا وفكرتها. والدته، بتمويل من والده نيلسون.