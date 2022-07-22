ترامب لا أحد يريد تجربة كامالا هاريس

علق الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، على إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا، متمنيا له الشفاء، معربا في الوقت ذاته عن رفضه نقل صلاحيات الرئيس إلى نائب الرئيس كامل هاريس.

وتعليقا على إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا، قال دونالد ترامب أتمنى لكم الشفاء العاجل من فيروس # الصين. على الرغم من أنك أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا، فلا أحد يريد حقًا أن يحكم على كامالا هاريس “.

نقل الصلاحيات إلى كمالا هاريس

في حالة تعرض الرئيس لأزمات صحية، يجوز نقل الصلاحيات التنفيذية إلى نائب الرئيس.

صرح مصدر مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN في وقت سابق أن أعراض بايدن خفيفة وأن بروتوكول التشخيص حتى الآن يدعو إلى “العمل عن بعد والراحة” في البيت الأبيض لبقية اليوم، ولا توجد خطط .. نقل. السلطات التنفيذية “من بايدن إلى هاريس.

الحالة الصحية لجو بايدن

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في وقت لاحق إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بأنه “بخير” ويعاني من “أعراض خفيفة” بعد أن أعلن يوم الخميس أنه أثبتت إصابته للمرة الأولى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”. .

وأضاف أنه نظرًا لسنه، فإن بايدن معرض لخطر متزايد من آثار عدوى كورونا، على الرغم من أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن كبار السن الذين يتم تطعيمهم بشكل كامل وتعزيزهم يقللون بشكل كبير من خطر دخولك المستشفى والوفاة. وكما أعلن البيت الأبيض، أمس، أن تحاليل نائب رئيس الولايات المتحدة لفيروس كورونا جاءت سلبية.