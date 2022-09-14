“ترانسمار” و”ترانسكارجو” المصريتين فِيْ حوزة “موانئ أبوظبي”

أكَمْلت موانئ أبوظبي عملية الاستحواذ على 70٪ من أسهم ترانسمار للشحن الدولي “ترانسمار” وترانس كارغو إنترناشيونال “تي سي آي”،

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 514 مليون درهم بما يعادل 140 مليون دولار.

يعد الاستحواذ على هاتين الشركتين المتمركزة فِيْ مصر أول عملية استحواذ دولية لمجموعة موانئ أبوظبي ويوفر لها منصة رائدة فِيْ السوق تضمن مزيدًا من النمو فِيْ أحجام الحاويات والبضائع وعمليات الموانئ فِيْ مصر وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج، ومنطقة البحر الأحمر بأكَمْلها.

على مدار العام الماضي، وسعت المجموعة تواجدها العالمي بشكل كبير من خلال عدد من الاستثمارات والشراكات فِيْ الأسواق الواقعة على طرق التجارة الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل الأردن وأوزبكستان وتنزانيا ومصر.

Transmar هُو خط حاويات يعمل فِيْ الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية.

قائمة الموانئ التي تندرج ضمن الخطوط الملاحية التي تخدمها تشمل الأدبية والعرب اليوم السخنة فِيْ مصر وجدة والجبيل والدمام فِيْ المملكة العربية السعودية والعقبة فِيْ الأردن وبورتسودان فِيْ السودان وجيبوتي فِيْ جيبوتي وميناء خليفة وجبل علي فِيْ الإمارات العربية المتحدة. تتمتع الشركة بقدرات متخصصة فِيْ التعامل مع المنتجات البتروكيماوية، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من حركة التجارة فِيْ هذه الخطوط.

TCI هِيْ شركة شحن متخصصة فِيْ مناولة بضائع المشاريع، والرافعات الثقيلة، والبضائع السائبة، والبضائع الصناعية السائبة، والبضائع العامة، والحاويات، فضلاً عَنّْ خدمات التخزين والمخازن.

تمتلك الشركة أسطولاً من معدات التنزيل والتفريغ المتطورة، وتتركز عملياتها فِيْ ميناء الأدبية الذي يعد من أهم الموانئ التي تخدم المناطق المطلة على البحر الأحمر فِيْ مصر. وهِيْ المشغل الحصري والأكبر فِيْ هذا الميناء، حيث تدير حصة كبيرة من السوق لخدمات المناولة والتنزيل والتفريغ.

وتسير الشركتان وفق الخطط المخططة لتحقيق إيرادات تصل إلَّى 137 مليون دولار، وأرباحا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلَّى 65 مليون دولار لكامل عام 2022.

وستستمر عائلة الأحول والفرق التنفِيْذية للشركتين فِيْ تنفِيْذ المهام الإدارية وتقديم خطط نمو إستراتيجية تحت إدارة ودعم مجلس الإدارة وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي.

قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن الإكَمْال الناجح لهذا الاستحواذ الدولي يعد خطوة رئيسية أخرى فِيْ مسار النمو العالمي ونهج التوسع فِيْ الأسواق العالمية المتنوعة التي تنتهجها المجموعة فِيْ تتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأضاف “تفخر مجموعة موانئ أبوظبي بسجلها الحافل بالإنجازات والقدرة على الاستثمار بنجاح فِيْ الشراكات والاستحواذات التي تخلق المزيد من القيمة وتحسن مجموعة خدماتنا وتفتح الباب أمام المزيد من قنوات الارتباط التجاري. لعملائنا “.

وأوضح “هذا الاستحواذ يمنحنا مكانة ريادية فِيْ الشركات الإقليمية الرائدة، ويضمن تواجدًا واسعًا للمجموعة فِيْ عدد من خطوط الأعمال الرئيسية، ويفتح الباب أمام المزيد من الفرص من خلال الاستفادة من الخبرة الكبيرة لكل من” ترانسمار “. و “TCI”، بما فِيْ ذلك أنه يساهم فِيْ تحسين عروضنا التجارية فِيْ منطقة الخليج وشمال إفريقيا “.

وتجدر الإشارة إلَّى أن شركة KPMG LG كانت المستشار المالي، بينما كانت برايس ووترهاوس كوبرز المستشار التجاري، ومعتوق بسيوني والحناوي، المستشار القانوني لمجموعة موانئ أبوظبي فِيْ هذه الصفقة. كانت المجموعة المالية هِيْرميس المستشار المالي الحصري، وكانت White & Case المستشار القانوني لشركة Transmar و TCI فِيْ عملية الاستحواذ.