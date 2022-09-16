ترتيب الدوري السعودي (4).. الشباب والهلال “اكتساح” وتألق النصر

وكانت منافسات الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023″، والتي شهدت فوز الشباب والهلال والاتحاد والنصر، ووجود الرباعي فِيْ المربع الذهبي. قبل فترة الراحة.

واستمر الشباب فِيْ صدارة ترتيب دوري روشان السعودي، بعد فوزه على مضيفه العدالة 1-0، ليأخذ الصدارة بالنتيجة الكاملة، محققاً 12 نقطة فِيْ 4 مباريات، بفارق الأهداف عَنّْ الشباب. حامل اللقب وصيف المركز برصيد 12 نقطة بعد فوزه الكبير على الوحدة بثلاثة أهداف بدون مقابل.

اقرأ أيضا ترتيب الهدافِيْن فِيْ الدوري السعودي (4) .. برازيلي متقدم على نجوم الهلال.

يحتل الاتحاد المركز الثالث فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على الخليج بهدفِيْن نظيفِيْن، فِيْما يحتل النصر المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بعد فوزه الكبير على مضيفه آل. – باتين بأربعة نظيفة.

فوز الطائي على الفتح بهدف نظيف، وسجل الرائد الاتفاق هدفِيْن لواحد، فِيْما تعادل التعاون مع ضمك بهدف لنفسه، وأبها ضد الفِيْحاء بهدف لنفسه. .

كرة القدم السعودية تشهد استراحة دولية لمسابقات دوري روشان السعودي. مواجهة استعدادات الفريق الوطني الأول الذي سيدخل المعسكر التحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، حيث سيلعب الخضر مباراتين اختباريين ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية فِيْ يومي 23 و 27 سبتمبر ؛ استعدادًا لكأس العالم 2022 فِيْ قطر.

أنظر أيضا..

استبعاد غريب .. مفاجآت فِيْ قائمة السعودية لـ “مونديال 2022”

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت