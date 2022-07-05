ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي أمام الجونة

وانتهت المباراة بين الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي ونظيره نادي الجونة بتعادل سلبي بين الفريقين من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب “خالد بشارة” بالغردقة.

تبادل الفريقان الهجمات على مدار أحداث الشوطين، لكن الفريقين أخفقا في ترجمة أي منها إلى أهداف.

وخسر الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي آخر مباراة له في الدوري المصري الممتاز أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 45 ليحتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز فيما رفع الجونة رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر.

“Kora 365” يستعرض ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك – المركز الأول – 51 نقطة.

2- بيراميدز – المركز الثاني – 49 نقطة.

3- الأهلي – المركز الثالث – 45 نقطة.

4- المستقبل – المركز الرابع – 39 نقطة.

5- سموحة – المركز الخامس – 39 نقطة.

6- طلائع الجيش – المركز السادس – 36 نقطة.

7- بانكو ناسيونال – المركز السابع – 31 نقطة.

8- فاركو – المركز الثامن – 30 نقطة.

9- اتحاد الإسكندرية – المركز التاسع – 28 نقطة.

10- المصري – المركز العاشر – 26 نقطة.

11- إنبي – المركز 11 – 26 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا – المركز 12 – 26 نقطة.

13- غزل المحلة – المركز 13 – 26 نقطة.

14- الجونة – المركز الرابع عشر – 22 نقطة.

15- الإسماعيلي – المركز الخامس عشر – 20 نقطة.

16- المقاولون العرب – المركز السادس عشر – 20 نقطة.

17- Compañía del Este – المركز 17 – 16 نقطة.

18- مصر للمقاصة – المركز الثامن عشر – 14 نقطة.