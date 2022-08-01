ترتيب جدول الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

يستعرض “كورة 365” رزنامة الدوري المصري قبل مباراة اليوم بين الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2022.

ويسعى الزمالك للفوز بهذه المباراة أمام ناديه بيراميدز لمواصلة نمط الانتصارات في الدوري العام.

يأمل الزمالك في حصد جميع النقاط الثلاث أمام بيراميدز للاستمرار في المركز الأول في الدوري العام والاقتراب خطوة واحدة من التاج.

من ناحية أخرى، يطمح الفريق ذو اللون الأزرق الفاتح إلى المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الفارس الأبيض للصعود إلى قمة الجدول.

في الجولة الأخيرة، توج الزمالك بالدوري المصري بهدف نظيف أمام فوتورو

من جانبه حقق بيراميدز فوزا صعبا على البنك الأهلي بهدف نظيف في اليوم السابع والعشرين.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يبدأ موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الاثنين 1 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة الفارس الأبيض ضد فريق بيراميدز الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

القناة التي تبث مباراة الزمالك وبيراميدز

ستنقل مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها على استاد “القاهرة الدولي” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

موقف الفريقين ضد صدام اليوم

يدخل الزمالك تلك المباراة ويتربع على صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 63 نقطة من 27 مباراة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.

هذا الموسم لعب الزمالك 27 مباراة وفاز في 20 مباراة وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.

مع دخول هذه المباراة، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

وخاض بيراميدز 27 مباراة هذا الموسم وفاز في 18 مباراة وخسر 4 وتعادل 5 مرات.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة

تم ترتيب جدول الدوري المصري على النحو التالي

1- الزمالك 63 نقطة.

2- بيراميدز 59 نقطة.

3- الأهلي 55 نقطة.

4- طلائع الجيش 44 نقطة.

5- فيوتشر 42 نقطة.

6- سموحة 40 نقطة.

7- البنك الأهلي 37 نقطة.

8- فاركو 35 نقطة.

9- سيراميك كليوباترا 33 نقطة.

10- اتحاد الإسكندرية 33 نقطة.

11- المصري 32 نقطة.

12- إنبي 31 نقطة.

13- غزل المحلة 30 نقطة.

14- الإسماعيلي 29 نقطة.

15- شركة ايست 27 نقطة.

16- الجونة 26 نقطة.

17- المقاولون العرب 25 نقطة.

18- مصر للمقاصة 15 نقطة.

المباراة الاخيرة بين الفريقين.

يشار إلى أن مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور الأول انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء لقاء الفريقين على ملعب “الدفاع الجوي” في إطار اليوم الحادي عشر من الدوري الممتاز.