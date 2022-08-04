ترتيب جدول الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والجونة..الأبيض يقترب

“كورة 365” يستعرض موعد رزنامة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2022 قبل مباراة الزمالك والجونة.

ويتطلع نادي الزمالك للفوز على نظيره الجونة في هذه المباراة لمواصلة مسيرة الانتصارات في بطولة الدوري العام.

ويأمل الزمالك في حصد النقاط الثلاث أمام الجونة للبقاء في المركز الأول في الدوري العام والاقتراب خطوة واحدة من التتويج.

من ناحية أخرى، يطمح المنتخب الساحلي إلى المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الفارس الأبيض لتحسين موقع الفريق في جدول الدوري.

في اليوم الأخير، تغلب الزمالك على بيراميدز في الدوري المصري بثلاثة أهداف نظيفة

وتعادل فريق الجونة مع نظيره الأهلي بهدف لنفسه، في اليوم الثامن والعشرين.

موعد مباراة الزمالك والجونة

يبدأ موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الخميس 24 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة الفارس الأبيض ضد فريق المستقبل في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الزمالك والجونة ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الجونة كالتالي

محمد عوض في المرمى.

حسام عبد المجيد – محمود حمدي “البغيض” – حمزة المثلوثي في ​​الخط الدفاعي.

أحمد فتوح – الإمام عاشور – محمد عبد الغني – محمود عبد الرازق “شيكابالة” في خط الوسط.

أحمد سيد “زيزو” – سيد نيمار – سيف الجزيري في خط الهجوم.

القناة التي تبث مباراة الزمالك والجونة

ستنقل مباراة الزمالك والجونة المقرر إقامتها على ملعب “خالد بشارة” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

موقف الفريقين ضد صدام الليلة

يدخل الزمالك تلك المباراة، ويحتل صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

هذا الموسم لعب الزمالك 28 مباراة وفاز في 21 مباراة لكنه خسر في 4 مباريات وتعادل 3 مرات.

وقبل هذا اللقاء احتلت الجونة المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

وخاض الجونة 28 مباراة هذا الموسم وفاز في 7 مباريات وخسر 15 مباراة وتعادل 6 مرات.

ترتيب جدول الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والجونة

تم ترتيب جدول الدوري المصري على النحو التالي

1- الزمالك 66 نقطة.

2- بيراميدز 59 نقطة.

3- الأهلي 56 نقطة.

4- المستقبل 45 نقطة.

5- طلائع الجيش 45 نقطة.

6- سموحة 40 نقطة.

7- البنك الأهلي 38 نقطة.

8- فاركو 36 نقطة.

9- سيراميك كليوباترا 33 نقطة.

10- اتحاد الإسكندرية 33 نقطة.

11- الإسماعيلي 32 نقطة.

12- المصري 32 نقطة.

13- إنبي 31 نقطة.

14- الغزل للمحلة 30 نقطة.

15- الجونة 27 نقطة.

16- إيست كومباني 27 نقطة.

17- المقاولون العرب 25 نقطة.

18- مصر للمقاصة 15 نقطة.