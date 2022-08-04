ترتيب ليالي عاشوراء 1444 / 2022 ، يعتبر يوم عاشوراء من الأيام التي يحبها الكثير من المسلمين وهنالك العديد منهم من يصومون ذلك اليوم تقرباً الى الله عزو وجل ، وبعد احتفال المسلمين حول العالم بحلول السنة الهجرية الجديدة، والترحيب بها 1444، ينطلق الكثير الى الاستعدادات لإحياء ذكرى صيام يوم عاشوراء ، لما لها من مكانة كبيرة بين المذاهب الإسلامية ، تابعوا معنا .

أصل اسم عاشوراء

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، والكلمة العاشرة في اللغة العربية تعني الرقم عشرة، ومن هنا جاء الاسم، حيث يشير الإسلام إلى الحدث الذي وقع في اليوم العاشر من شهر محرم. نتفق على أهمية هذا اليوم لمختلف المذاهب الإسلامية.

ترتيب ليالي عاشوراء

ليلة عاشوراء هي اليوم العاشر من شهر محرم بالتقويم الهجري. يسمى هذا اليوم بيوم عاشوراء للمسلمين، وهو اليوم الذي أنقذ الله سيدنا موسى من فرعون، ويصادف هذا اليوم قتل الشيعة للحسين بن علي حفيد الرسول – صلى الله عليه وسلم. – من استشهد في معركة كربلاء. حيث يعتبر الشيعة هذا اليوم حزناً وعزاءً لموت الحسين عليه السلام.

أول ليلة من محرم

وفي الليلة الأولى من شهر محرم عقد الشيعة مجالسهم ودعوا إلى أهمية إقامة بيوت عزاء ونعي مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهم. شيعي يحيي ذكرى مقتل الحسين.

الليلة الثانية من محرم

وفي الليلة الثانية يحيي الإمام الحسين بسرد رحلة رحيل الحسين -رضي الله عنه- من المدينة المنورة إلى كربلاء بعد دعوة أهل الكوفة إليها.

الليلة الثالثة من محرم

في الليلة الأخيرة من الثالث من محرم، يروي الخطيب لحظة خروج الحسين – رضي الله عنه – من المدينة المنورة إلى كربلاء للقاء أهل الكوفة.

الليلة الرابعة من محرم

يقام الخطيب في الليلة الرابعة وهي لحظة وصول الإمام الحسين إلى كربلاء. ويدور الحديث عن المراحل المتتالية من رحلة الحسين، وهي سبعة عشر، والمراحل مفصلة على مراحل، حتى يصل إلى مرحلة الحسين يتلقى أنباء مقتل مسلم بن عقيل الذي يعتبر من أوائل الشهداء. في طريق الحسين.

الليلة الخامسة من محرم

في الليلة الخامسة، تم التطرق إلى الحديث عن ركوب الحسين رضي الله عنه، ومن كان معه من الجنود والأتباع الموالين له، وذلك من خلال تخصيص أشعار وقصائد تحكي رحلة النزول في أرض الطوافات وهي صحراء كربلاء حيث تهدف هذه القصائد والأشعار إلى إثارة المشاعر وإثارة البكاء والحزن على مقتل الحسين رضي الله عنه.

ليلة السادسة من محرم

الحديث في الليلة السادسة سيكون عن الأنصار والمتابعين الذين رافقهم الحسين، والتحدث عن مواقفهم المشرفة في ذلك الحدث الرائع. كما يتم طرح عدد من الموضوعات المختلفة التي تتحدث عن الولاء والجهاد والعزة والكرامة.

الليلة السابعة من محرم

الليلة السابعة وهي الليلة المسماة ليلة أبي الفضل العباس. والمعروف باسم مجلس العباس، وفيه يتحدث الخطيب عن مواضيع تتناسب مع قصة مقتل أبو الفضل العباس الذي رفض الاستسلام واستمر في القتال دفاعا عن عرضه ودينه حتى قتل، تم قتله.

الليلة الثامنة من محرم

في الليلة الثامنة، عرض الإمام الشيعي القاسم بن الحسين وقصة مقتله في حادثة كربلاء.

الليلة التاسعة من محرم

في هذه الحادثة نتحدث عن علي وقصة مقتله، حيث تمت مناقشة عدة قضايا منها حقوق الأبناء على آبائهم وحقوق الآباء على أطفالهم. جوانب وقصص مكرسة للتربية التي تقوي الأسرة، وتوحد المجتمع على كلمة الحق والدين.

الليلة العاشرة من محرم

في آخر أيام ليالي العشر من شهر محرم، هناك حديث عن الرضيع الذي قتل ظلما وغدرا، ووديع الحسين لأبنائه المتوفين، ووديع العسكر والصحبة، ثم الحديث عن القتل. الحسين، وكيف مات في كربلاء وبالتالي الخاتمة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على ترتيب ليالي عاشوراء 1444 / 2022 ، الليلة العاشرة من محرم ، الليلة التاسعة من محرم ، الليلة الثامنة من محرم