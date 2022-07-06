ترتيب مصر.. جدول ميداليات النهائي لدورة ألعاب البحر المتوسط

يقدم لكم موقع “كورة 365” جدول الميداليات لألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​، بعد انتهاء منافسات النسخة التاسعة عشر التي أقيمت في الجزائر بمدينة وهران.

وشهدت المنافسات مستوى جيداً لمصر حيث حصلت على 50 ميدالية مختلفة منها 13 ذهبية، كما احتلت المركز الثاني عربياً والسادس إجمالاً.

خسر المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة مدربه الإسباني روبرتو باريندو جارسيا، اليوم الأربعاء، يوم الأربعاء 28/27 في نهائي منافسات كرة اليد لألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​المقامة في مدينة “وهران” بالجزائر.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الإسباني خلال الشوط الأول بنتيجة 16/13، وتمكن الفريق الفرعوني من مواصلة السيطرة على نتيجة المباراة في الشوط الثاني حتى الدقائق الأخيرة، بنتيجة 27-25 قبل ذلك. وخطف ماتادور الاسباني الفوز 28-27.

جدول ميداليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط