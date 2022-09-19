ترتيب مقلق للأهلي فِيْ دوري يلو قبل التوقف.. “الديربي فِيْ انتظاره”

تمكن أول فريق كرة قدم فِيْ النادي الأهلي من العودة إلَّى المسار الصحيح بفوز رائع و “أداء رائع” على أحد بثلاثة أهداف نظيفة قبل فترة التوقف الدولي.

وتغلب الأهلي على أحد 3-صفر فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة” ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأصفر للصف الأول.

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كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. كجزء من المعسكر التحضيري لمنتخبنا الوطني الأول فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بدءًا من 27 سبتمبر، سيخوض الخضر مباراتين اختباريين ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية يومي 23 و 27 سبتمبر ؛ استعدادًا لمونديال قطر 2022 (انظر القائمة الخضراء).

الأهلي يحتل المركز السابع. يقود الأخدود

ويحتل الأهلي المركز السابع فِيْ ترتيب الدوري الأصفر للصف الأول برصيد 8 نقاط من 5 مباريات بفارق نقطتين عَنّْ الفِيْصلي والجبلين فِيْ المركزين الثالث والرابع.

وبحسب لائحة الدوري الأصفر “موسم 2022-2023″، فإن المراكز الأربعة الأولى تتأهل لدوري المحترفِيْن الموسم المقبل ؛ رفع عدد الأندية المحترفة إلَّى 18 ناديا، فِيْ حين تراجعت المراكز 16 و 17 و 18 إلَّى الدرجة الثانية.

ويتصدر الأخدود ترتيب الدرجة الأولى للدوري الأصفر برصيد 12 نقطة من 5 مباريات.

وبعد 5 جولات، حافظت أندية الحزم والعربي والقيصومة على سجلها الخالي من الهزائم، فِيْما لا تزال أندية الحجر والقادسية ونجران والعين تنتظر الفوز الأول فِيْ الأدوار المقبلة.

تحقق من جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الأصفر 2022-2023

الأهلي يستعد لـ “ديربي جدة”

ويستعد الأهلي لمواجهة جدة، 5 أكتوبر، فِيْ اليوم السادس من مسابقة الدوري الأصفر للصف الأول، بعد فترة التوقف الدولية.

تقام مباراة جدة والأهلي فِيْ تمام الساعة 815 مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

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