ترتيب هدافِيْ الدوري السعودي 2022 بعد نهاية الموسم

ترتيب أفضل الهدافِيْن فِيْ بطولة السَعُودِيْة 2022 بعد نهاية الموسم، بعد انتهاء الجولة الأخيرة من تنظيم الدوري السعودي للعام الحالي وقرار اللقب. من بين أندية السَعُودِيْة التي تسعى إلى اللقب والفوز به ومن خلاله سنتعرف على ترتيب أفضل هدافِيْ الدوري السعودي لعام 2022 بعد نهاية الموسم.

الدوري السعودي للمحترفِيْن

وهِيْ من أهم الأحداث فِيْ عالم كرة القدم المستديرة فِيْ الوطن العربي وخاصة فِيْ القارة الآسيوية. يشار إلى أن الدوري السعودي هُو ثاني أغلى حدث فِيْ القارة. لها أهمية كبيرة وتوجت بالعديد من الأندية المختلفة فِيْ السَعُودِيْة، لكن أهمها نادي الهلال السعودي، الذي فاز باللقب نحو ثمانية عشر مرة حتى الآن باعتباره الفريق الأكثر تتويجا حتى الآن.

أول هداف لبطولة السَعُودِيْة 2022

يتصدر اللاعب النيجيري أوديون إيغالو قائمة هدافِيْ الدوري السعودي حتى الآن، برصيد ما يقرب من أربعة وعشرين هدفاً، والجدول أدناه يوضح ترتيب أفضل الهدافِيْن فِيْ الدوري السعودي 2022، على النحو التالي

لاعب النادي عدد الأهداف أوديون إيغالو الهلال 24 رومارينهُو الجمعية 20 تعويذة فوز 20 الزعيم توامبا تعاون 18 عبد الرزاق حمدالله الجمعية 15 كارلوس جونيور شاب 13 إميليو زيلايا أنا عناق لك 13 موسى الماريجوانا الهلال 13 كريم البركاوي رائد 13 فراس البريكان الفتح 11 عمر السومة الاهلي 10 بافِيْتبي جوميز لاعب الهلال السابق 9 سالم الدوسري الهلال 9 جوليو تافاريس الفِيْصلي 9 نعيم السليطي الاتفاق 9 فابيو أمبرو الداخل 9 فنسنت أبو بكر فوز 8 العربي هلال السوداني أنا عناق لك 8 يوحنا الأول رزمة 8 جونزالو مارتينيز فوز 8

الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 2022

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الأخيرة والأخيرة من الدوري حظيت باهتمام كبير، خاصة أنها الجولة التي حددت من سيكون بطل الدوري السعودي لهذا العام، لذلك كانت جولة حاسمة، و فِيْما يلي برنامج آخر مباريات البطولة

نتائج المباراة مَوعِد الاستاد الطائي – الحزم الاثنين 27 يونيو 2022، 2100 بتوقيت السَعُودِيْة، 2000 بتوقيت مصر 0-3 ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي النصر – الفتح الاثنين 27 يونيو 2022، 2100 بتوقيت السَعُودِيْة، 2000 بتوقيت مصر 1-2 بارك رسول الهلال – الفِيْصلي الاثنين 27 يونيو 2022، 2100 بتوقيت السَعُودِيْة، 2000 بتوقيت مصر 1-2 استاد الملك فهد الدولي الفِيْحاء – الاتفاقية الاثنين 27 يونيو 2022، 2100 بتوقيت السَعُودِيْة، 2000 بتوقيت مصر 1-0 مدينة المجمعة الرياضية الاتحاد – الباطن الاثنين 27 يونيو 2022، 2100 بتوقيت السَعُودِيْة، 2000 بتوقيت مصر 0-0 مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) الشباب – الأهلي الاثنين 27 يونيو 2022، 2100 بتوقيت السَعُودِيْة، 2000 بتوقيت مصر 0-0 استاد الأمير فِيْصل بن فهد الرائد – أبها الاثنين 27 يونيو 2022، 2100 بتوقيت السَعُودِيْة، 2000 بتوقيت مصر 0-1 مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) داماك الخاص بك – التعاون الاثنين 27 يونيو 2022، 2100 بتوقيت السَعُودِيْة، 2000 بتوقيت مصر 1-1 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

من هُو بطل الدوري السعودي 2022

بطل الدوري السعودي للعام الحالي هُو نادي الهلال وهُو الفريق الذي فاز بأكبر لقب للبطولة منذ نشأتها فِيْ 16 أكتوبر 1957 م على يد المؤسس الأول عبد الرحمن بن سعيد. ويلعب النادي مبارياته على استاد الملك فهد الدولي واستاد الأمير فِيْصل بن فهد.

جدول أفضل هدافِيْ الدوري السعودي عبر التاريخ

سجل تاريخ الكرة السَعُودِيْة عددًا كبيرًا من الهدافِيْن، كان أهمهم وأنجح الأهداف نجم النصر السابق ماجد عبد الله، برصيد قرابة 189 هدفًا فِيْ 194 مباراة، وما يليه هُو جدول يوضح ترتيبهم على النحو التالي

تصنيف الفريق أهداف 1 ماجد عبدالله 189 2 ناصر الشمراني 167 3 عمر السومة 143 4 فهد الحمدان 120 5 ياسر القحطاني 112 6 محمد السهلاوي 106 7 سامي الجابر 101 8 Χαμζά Ίντρις 96 = 8 عبيد الدوسري 93 10 عبد الرزاق حمدالله 89

هنا وصلنا إلى نهاية فقرة مقالنا بعنوان ترتيب الهدافِيْن فِيْ الدوري السعودي 2022 بعد نهاية الموسم ومن خلاله نعرف مجموعة واسعة من المعلومات عن الدوري وبطله الحالي. العام، باستثناء إلقاء الضوء المباشر على ترتيب أفضل الهدافِيْن فِيْ التاريخ كله.