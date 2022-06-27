ترتيب وضع مستحضرات العناية بالبشرة

ترتيب تطبيق منتجات العناية بالبشرة – هل يهم حقًا متى وكيف تستخدمين منتجات العناية بالبشرة سيدتي، نقدم لك الطريقة المثالية التي يمكنك اتباعها في روتين العناية بالجمال الخاص بك، وترتيب مستحضرات التجميل على بشرتك لضمان أفضل امتصاص لهذه المنتجات والاستخدام الأمثل لها.

للحصول على نتائج رائعة، اتبعي كل خطوة من الخطوات أدناه وستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر إشراقًا ونعومة ونقاءً.

1. فرك

تسأل “قشر أولا” ويقول الخبراء نعم. كما يجب أن نبدأ بالمقشر أولاً عند تطبيق منتجات العناية بالبشرة.

2. منظف للبشرة

نعلم جميعًا أن منظف البشرة هو أول منتج يتم استخدامه، ولكن ما لا يتفق عليه الجميع هو كيفية تنظيف البشرة أو المنتج الذي يجب استخدامه. أفضل طريقة هي استخدام منظف بشرة لطيف يتناسب مع نوع بشرتك.

بعد اختيار منظف البشرة المناسب لنوع بشرتك، ابدئي بغسل وجهك بالماء الفاتر، ثم وزعي المستحضر على بشرتك بأطراف أصابعك في حركة دائرية.

يساعد تدليك الجلد على تنشيط الدورة الدموية، مما يمنح بشرتك حيوية ونضارة طبيعية. إذا كنت تجمع بين التقشير والتطهير، فاستخدم ضغطًا خفيفًا على بشرتك وحافظ على حركة دائرية.

3. ترتيب تطبيق منتجات العناية بالبشرة الحبر

عندما يكون الجلد رطبًا، يكون أكثر نفاذاً، لذا فإن القليل من الرطوبة مثالي للمستحضرات. على الرغم من أن الكثيرين يعتبرون التونر خطوة غير مهمة، إلا أنه ممتاز للحفاظ على مستوى حموضة البشرة وترطيبها وإغلاق المسام وامتصاص الزيت الذي تفرزه الخلايا الدهنية، خاصة إذا قمت بتطبيقه على بشرة رطبة.

4. مصل

الأمصال شديدة التركيز، لذا امنح بشرتك الوقت الكافي لامتصاصها بالكامل. أفضل طريقة هي وضع السيروم بعد الانتهاء من التونر والانتظار لمدة 15 دقيقة قبل وضع المرطب، وإلا فسوف تمسح السيروم عن بشرتك عند وضع المرطب قبل أن تستفيد البشرة على النحو الأمثل.

5. المرطب

بمجرد أن تمتص بشرتك المصل تمامًا، تأتي الخطوة المهمة الترطيب. يعمل المرطب على تكوين طبقة خارجية تحمل جميع المنتجات السابقة داخل البشرة، كما أنه يحافظ على نعومة البشرة ولونها ويعمل كحاجز ضد الأوساخ والملوثات التي تتعرض لها بشرتك خلال النهار.

6. ترتيب تطبيق منتجات العناية بالبشرة الاشعال

هذه هي الخطوة الأخيرة قبل البدء في وضع المكياج، وهي خطوة مهمة للغاية. سواء كنت تنوي تطبيق مكياج كامل أم لا، فإن البرايمر ضروري للتأكد من أن جميع كريمات BB، كريم الأساس والمساحيق ستبدو طبيعية. يعتبر Primer منتجًا رائعًا لامتصاص الزيت الزائد من الجلد لجعل مكياجك يبدو أفضل ويدوم لفترة أطول.